Proseguono a Castelfranco e frazioni gli appuntamenti estivi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, promossi dall’Amministrazione comunale. Nella prima vera sera d’estate, mercoledì 21 giugno, appuntamento a ingresso libero e gratuito presso il Bibliotour a Gaggio, alle 20.30, con “Letture sotto le stelle”.

Si continua giovedì 22 giugno a Manzolino (campo da basket), dalle ore 18.00, con “Bimbi e banda”, tanti intrattenimenti per bambini, stand gastronomico e, alle 21.00, il concerto della Banda di Manzolino.

Il venerdì sera, 23 giugno, si torna a Gaggio per il “Cinetour sotto le stelle”, con la visione, alle 21.00 presso la Parrocchia, del film di animazione “Alla ricerca di Dory”.

Nella cornice del parco di Villa Sorra continua sabato 24 giugno, alle ore 17.30, il ciclo “Favole a merenda”, narrazioni animate con merenda a cura della Biblioteca Comunale di Castelfranco Emilia, in collaborazione con l’Associazione Bugs Bunny. L’iniziativa ad ingresso libero e gratuito si ripeterà per tutti i sabati fino al 15 luglio. Per maggiori informazioni scrivere a museo@comune.castelfranco-emilia.mo.it.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, sabato 24 giugno torna alle 17.30 anche l’appuntamento “Crepuscolo in bosco”, il grande evento su prenotazione a Bosco Albergati con caccia al tesoro, laboratori gratuiti per bambini, dj set, merende e cene in mezzo al verde.

“Continuano le occasioni di incontro e socialità totalmente gratuite dedicate ai più piccoli, che ci permettono di avere un territorio sempre più accogliente e a misura di famiglia, uno dei nostri obiettivi prioritari” – commenta l’Assessora agli eventi e Promozione del territorio Silvia Cantoni.