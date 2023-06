Nel pomeriggio di ieri, 19 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto un giovane 24enne straniero, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

Nel corso di un servizio perlustrativo, in zona San Cataldo, i Carabinieri hanno notato un giovane in quale, alla vista della pattuglia si è dato alla fuga a piedi, correndo verso la campagna per tentare di dileguarsi.

Prontamente inseguito da uno dei Carabinieri, nel momento in cui è stato raggiunto, il giovane ha raccolto da terra un grosso sasso lanciandolo contro il militare, ferendolo ad una mano, per poi proseguire la fuga. Nel contempo sopraggiungeva in ausilio un secondo equipaggio dei Carabinieri, che riusciva a contenere e bloccare il giovane fuggitivo, che veniva dichiarato in stato di arresto.

Il Carabiniere rimasto ferito ha riportato una frattura alla mano, con prognosi di 25 giorni.

Nella mattinata odierna, il giovane è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare dell’Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.