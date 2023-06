Con l’emanazione di una ordinanza riguardante il consumo di alcolici domenica 25 giugno, in occasione del Remilia Pride, non sarà possibile consumare o detenere bevande in vetro e lattina o alcolici su tutte il percorso del corteo e in alcune zone del centro storico. Il provvedimento, che ha lo scopo di garantire la sicurezza dell’area, è stato emanato in previsione di una notevole affluenza all’evento.

L’ordinanza entrerà in vigore alle 14 di domenica 25 giugno fino alle 24 della stessa giornata e interesserà soprattutto le zone attraversate dal corteo in particolare: viale IV Novembre, piazzale Tricolore, via Emilia San Pietro , Via Emilia Santo Stefano, via Mazzini, corso Cairoli, piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 Luglio, via Secchi, via Fililppo Re, via Roma. In tali vie saranno in vigore i seguente provvedimenti: