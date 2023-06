Bologna e Modena saranno per una settimana, dal 24 giugno al 1 luglio 2023, le capitali europee del bowling grazie alla presenza di oltre 850 atleti e atlete, oltre a circa 200 accompagnatori, per lo svolgimento degli European Seniores Bowling Championship, i campionati europei over 50 che porteranno sotto le due torri ospiti da 24 paesi d’Europa, compresa l’Ucraina, e da Israele, per festeggiare la 30^ edizione della manifestazione.

E’ la terza volta negli ultimi nove anni che il comitatao europeo sceglie Bologna per questo evento, che ha sempre riscosso grande successo.

In questa occasione sono scese in campo la regione Emilia Romagna, il comune di Bologna, Bologna Welcome e Confcommercio Ascom Bologna per garantire la miglior accoglienza degli ospiti sia dal punto di vista agonistico, con le piste di San Lazzaro di Savena e Modena tirate a lucido, ma soprattutto da quello culturale ed enogastronomico, garantendo la possibilità di conoscere nel modo migliore le tante peculiarità del territorio.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in sala Anziani in Comune a Bologna alla presenza dell’assessora allo sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi, del consigliere delegato ai grandi eventi sportivi Mattia Santori, a Lia Fievet presidente della ESBC, al presidente del CONI dell’Emilia Romagna Andrea Dondi, al vice presidente FISBB Cosimo Zecca, a don Massimo Vacchetti, responsabile per la pastorale dello sport della Chiesa di Bologna, al segretario della federazione sordi dell’Emilia Romagna Massimiliano Bucca, a Gianluca Lolli, referente per le associazioni sporive di Confcommercio Ascom Bologna e l’organizzatore della manifesatazione e delegato regionale della FISBB per il bowling Gabriele Benvenuti.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

I campionati prenderanno il via con la cerimonia di inaugurazione sabato 24 alle 16.30 all’Hotel Savoia Regency, per concludersi nello stesso luogo, con la cena di Gala, sabato 1 luglio.

Le partite inizieranno domenica alle 9 e si svolgeranno nei due impianti di bowling di San Lazzaro, il più grande d’Italia, con le sue 40 piste, e quello di Modena. Sono previste tre fasce di età, +50, +60 e +70, con le qualificazioni maschili a San Lazzaro e quelle femminili a Modena. Sono previste prove di singolo, doppio, tris e All-events. Tutte le finali sono in programma a san Lazzaro nella giornata di sabato 1 luglio e saranno trasmesse in diretta sui canali social della federazione:

Facebook ( https://www.facebook.com/Federbiliardobowling/ )

YouTube ( https://www.youtube.com/@federazioneitalianasportbo1001)

I BOLOGNESI IN PISTA

Sono diversi gli atleti delle tre società bolognesi impegnati, molti dei quali aspirano ad arrivare sul podio:

Asd Mandrake: Fabrizio Donini, Massimiliano Faggion, Dante Didonfrancesco e Claudio Zucconi

Asd 2001: Luca Caiti, Denis Reggiani, Danilo Catani, Vittore Rescazzi, Gabriele Benvenuti, Stefano Paci, Paola Barison, Luana Viani e Luciana Cafaro.

Bowling club Galeone: Anna Maria Capponcelli, Maria Messina, Danilo Alberghetti, Matteo De Battisti, Maurizio Celli, Mirko Nannetti, Mirko Presti, Beppe Marchese, Massimo Isoppo, Fabio Primavera e Loris Masetti.

I NUMERI DEL BOWLING IN EMILIA ROMAGNA

In regione esistono 24 impianti di bowling, per un totale di 328 piste, dietro solo alla Lombardia che ne ha 28 con 399 piste, ma davanti alla Campania con 21 impianti. I tesserati uomini sono 339, di cui 141 nella categoria seniores e 19 aziendali, mentre 78 sono le donne, con 21 seniores e 7 aziendali.

IL SALUTO DELL’ORGANIZZAZIONE

“Per noi è davvero un grande onore poter ospitare per la terza volta i campionati europei seniores – ha affermato Gabriele Benvenuti, organizzatore dell’evento – Devo ringraziare per la fattiva collaborazione la regione Emilia Romagna, il comune di Bologna, Confcommercio Ascom Bologna, gli albergatori, Saca Bus per il coordinamento dei trasporti, senza dimenticare la Federazione e lo staff che da mesi lavora per offrire non solo una adeguata accoglienza, ma pure la doverosa promozione e informazione per questa manifestazione. Ci auguriamo che gli ospiti possano divertirsi portando avanti quel senso di amicizia e condivisione che è alla base di questa manifestazione. La presenza di alcuni giocatori dell’Ucraina ci fa sentire ancora più fratelli in questi momenti ed è per questo che abbiamo voluto, anche insieme ai nostri amici israeliani, poter ricevere, all’inizio della manifestazione una benedizione da parte di un rappresentante della diocesi di Bologna perchè davvero queste giornate possano svolgersi nel segno della pace e della concordia”.