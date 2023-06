RAPALLO (GENOVA) (ITALPRESS) – “Il format con Germania e Francia che si apre lunedì 26 giugno a Berlino è una decisione di estrema importanza. Fino a oggi, per quanto riguarda le questioni economico-produttive, queste venivano prese in vertici tra Parigi e Berlino e poi assunte dall’UE. A Berlino lunedì nasce un format del tutto diverso e la Confindustria ben lo comprenderà, perchè per prima l’ha realizzato accordandosi con Francia Germania per un format trilaterale”. Queste le parole del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al cinquantaduesimo convegno annuale dei Giovani imprenditori di Confindustria, in corso di svolgimento a Rapallo, in provincia di Genova: “In pochi mesi siamo riusciti a stabilire un format in Europa sulla politica industriale tra me, Le Maire e Habeck – ha rivendicato Urso – Essendo noi una delle tre grandi economie europee stiamo con le altre due. E l’Italia oggi è quella più capace di coinvolgere gli altri paesi”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).