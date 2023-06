Ha rubato uno zainetto approfittato di un momento di distrazione della vittima, che dopo aver fatto rifornimento alla propria autovettura lo aveva dimenticato sulla colonnina self service. Dentro circa 3.000 euro in contanti, documenti, oggetti ed effetti personali. Le tempestive indagini avviate prontamente dai carabinieri della Tenenza di Scandiano, anche grazie all’ausilio delle telecamere di video sorveglianza ubicate nell’area del distributore di carburante, permettevano di risalire al presunto ladro.

Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un minorenne residente a Scandiano. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’origine dei fatti il 15 giugno scorso, quando la vittima, un ragazzo 25enne, intorno alle 23.00 si è recato in un distributore di benzina di Scandiano per fare rifornimento alla sua autovettura. Durante le operazioni di pagamento presso la colonnina, poggiava il suo zainetto sul self service e ripartiva dimenticando di riprenderlo. Dopo pochi minuti sopraggiungeva un ragazzo, poi identificato in un minorenne reggiano, che a bordo di un ciclomotore notava lo zaino e non esitava a portarlo via. La vittima tornava al distributore per recuperare lo zaino dimenticato che purtroppo non c’era più. La mattina successiva il 25enne si recava dai carabinieri e raccontava il fatto. Formalizzata la denuncia, i militari scandianesi avviavano tempestivamente approfondite indagini e grazie anche all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza comunali poste nei pressi del distributore e all’acquisizione delle immagini estrapolate dai video, riuscivano a risalire ed identificare il presunto autore del furto, che veniva raggiunto dagli stessi carabinieri presso la propria abitazione e trovato in possesso della somma di euro 2.010 del denaro contante asportata dallo zaino rubato.

I carabinieri della Tenenza di Scandiano hanno quindi acquisito a carico del minorenne elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine ai reati contestati, circostanza per cui il giovane veniva denunciato alla Procura minorile del capoluogo felsineo. I Carabinieri di Scandiano recuperato lo zaino con all’interno gli effetti personali e la somma di denaro contante provvedevano alla restituzione al legittimo proprietario.