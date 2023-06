Continua l’azione di monitoraggio sul rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei reati nella Stazione di Modena da parte della Polizia di Stato.

In data 21.06.2023, sull’intero territorio nazionale, è stato disposto un apposito servizio denominato “Stazioni Sicure” per l’implementazione dei livelli di sicurezza in ambito ferroviario anche nei confronti delle persone che accedono alla Stazione.

Per la provincia di Modena, il locale Posto di Polizia Ferroviaria, ha presenziato la principale stazione con 5 Pattuglie, alcune delle quali straordinarie, procedendo al controllo di 134 persone, 18 bagagli al seguito, il tutto seguendo le linee guida affiché l’attività svolta abbia un basso profilo di impatto sui passeggeri e non determini allarmismo ai medesimi.