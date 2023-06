Tra gli interventi realizzati dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia al fine di prevenire la commissione di reati e garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, ieri mattina alle 6:30 una pattuglia delle Volanti interveniva presso la Stazione FS in seguito alla segnalazione del capotreno di un regionale veloce, circa la presenza di due giovani a bordo sprovvisti di regolare biglietto di viaggio che si rifiutavano di fornire i documenti d’identità per evitare la sanzione. Giunti sul posto gli operatori delle Volanti riuscivano a mediare e convincevano i due, classe ’95 e ’98, a fornire i propri documenti d’identità. Di conseguenza il capotreno provvedeva a redigere a carico di entrambi contravvenzione.

Più tardi, intorno alle 9:30, giungeva alla sala operativa la segnalazione della presenza di una persona molesta presso il parco Matteotti di via Zucchi. Giunti sul posto gli operatori delle Volanti individuavano un 28enne senza fissa dimora che, in seguito ai necessari controlli, veniva trovato in possesso di sostanza erbacea presumibilmente stupefacente tipo marijuana, contenuta all’interno di due involucri di plastica trasparente.

All’esito dell’esame Narcotest effettuato da personale del locale Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica la sostanza risultava effettivamente essere marijuana del peso di grammi 2,86, pertanto il giovane veniva sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per la detenzione ai soli fini di uso personale e segnalato alla locale Prefettura quale assuntore abituale di sostanza stupefacente.