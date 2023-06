Torna nell’area della piscina a Guiglia domenica 2 luglio il Torneo di beach volley giunto alla sua dodicesima edizione promosso dal gruppo Giovani Avis provinciale insieme ad Avis Guiglia e Avis Zocca. Si svolgerà come sempre nella formula mista 4×4, in due gironi “easy” e “strong” a seconda del grado di preparazione degli atleti. Da quest’anno il Torneo sarà intitolato a Loris “son dla Rosla” Casagrandi, indimenticato dirigente dell’Avis di Zocca nonché ideatore e anima di questa ed altre manifestazioni sportive targate Avis, scomparso lo scorso marzo.

Le squadre potranno essere composte di massimo 7 elementi e a scendere in campo saranno 4 giocatori di cui una donna. Ospiti d’onore per questa edizione, grazie alla collaborazione con AIDO, gli atleti della Nazionale Italiana Pallavolo Dializzati e Trapiantati, che al termine delle fasi del torneo sfideranno la squadra vincitrice in un super match finale. A contorno della parte sportiva, sarà come sempre possibile trascorrere una giornata al fresco per tutta la famiglia tra giochi e tuffi in piscina gustando le famose crescentine distribuite dai volontari Avis di Zocca e di Guiglia. Per info e iscrizioni: facebook Giovani Avis Modena tel. 059 3684909 email. giovani@avismodena.it 3666037506