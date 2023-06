Luci per biciclette sono state distribuite oggi ai dipendenti dell’OPAS che utilizzano questo mezzo per recarsi al lavoro: l’appuntamento era nella sede aziendale di via Guastalla, alla presenza di Vincenzo Pace, direttore dello stabilimento, Mariella Lugli, assessora alla Sicurezza, Davide Golfieri, comandante della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, e di alcune agenti.

L’iniziativa è frutto della collaborazione fra Ente locale e ditte del territorio che, come questa, hanno aderito in qualità di sponsor alla campagna “Sei Sicuro?”: promossa dal Comune per diffondere buone pratiche alla guida della bicicletta, con un occhio di riguardo ai dispositivi di sicurezza previsti per legge: luce anteriore (bianca o gialla), campanello, catarifrangenti (catadiottri) su ruote e pedali, e luce posteriore (rossa) a norma secondo l’articolo 68 del Codice della strada.

Ha raggiunto la sessantina il numero di lavoratori che si sono presentati al gazebo della Polizia Locale a ritare fanali e materiale informativo: residenti non solo a Carpi ma anche a Modena, che caricano la bici in treno usandola da e per le stazioni di partenza e arrivo.

L’iniziativa odierna si ripeterà in altre aziende.