Ha messo in atto una serie di condotte reiterate, in cui molestava e vessava la sua compagna mediante continue gravi offese, insulti e minacce, anche davanti ai figli minori, fino all’ultimo episodio in cui l’ha colpita con uno schiaffo. Condotte che hanno costretto la donna ad abbandonare la propria casa e a trasferirsi con i figli presso l’abitazione dei suoi genitori, oltre a bloccare la sua utenza telefonica.

L’indagato è un 35enne residente in un comune della bassa reggiana, che si sarebbe macchiato di una serie di condotte illecite per le quali, al termine delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Gualtieri a cui la donna si è rivolta, l’hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. La Procura reggiana, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri di Gualtieri, ha immediatamente richiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, l’applicazione nei confronti dell’uomo, della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con assoluto divieto di accedervi per qualunque ragione senza l’autorizzazione del Giudice, e il divieto assoluto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, da circa cinque mesi i coniugi erano soliti litigare quasi tutti i giorni, in quanto l’indagato era ossessionato dall’idea che la sua compagna intrattenesse relazioni con altri uomini, che gli raccontasse bugie, e al contempo accusava la donna di controllarlo attraverso il telefono. In particolare l’uomo a cadenza giornaliera offendeva la compagna con gravi epiteti ingiuriosi anche in presenza dei figli minori, la minacciava di dare fuoco alla propria abitazione, arrivando in un’occasione a darle uno schiaffo sul volto, a seguito del quale, la vittima decideva di trasferirsi con i figli dai propri genitori. Lì l’uomo ha iniziato a tempestarla di messaggi whatsApp e chiamate dal contenuto minaccioso e offensivo, presentandosi anche sotto casa dei genitori della vittima e offendendola in loro presenza. Episodi delittuosi raccolti in una dettagliata denuncia che, riscontrati dai carabinieri, hanno portato all’odierno provvedimento cautelare immediatamente richiesto ed ottenuto dalla Procura di Reggio Emilia. I Carabinieri della stazione di Gualtieri vi hanno poi dato esecuzione sottoponendo l’uomo al provvedimento cautelare. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.