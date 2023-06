Saranno i giardini della Rocca dei Boiardo, spazio recuperato alcuni anni fa e oggi ideale e suggestiva location per ospitare eventi, la cornice nella quale avranno luogo quest’estate le proiezioni del cinema all’aperto di Scandiano.

Dopo i talk del festivalove, a fine maggio scorso, si potrà quindi tornare nei giardini della Rocca per un programma di proiezioni estive davvero da non perdere.

“Con il cantiere della Rocca in piena attività – ha spiegato il sindaco – siamo stati chiamati a trovare location alternative a quello che è il fulcro delle nostre iniziative culturali, ossia il cortile interno del nostro castello. Abbiamo scelto i giardini, allestendoli con una pedana nuova e perfettamente funzionale, una scelta che si perfettamente allo scopo e ci permette di non abbandonare la nostra Rocca”.

Tutte le proiezioni avranno inizio a partire dalle 21.30. Il programma prenderà il via il 2 luglio prossimo per concludersi il 28 agosto. Due mesi nei quali, grazie alla collaborazione di Ater Fondazione e al Cinema Teatro Boiardo, saranno proiettati film per tutti i gusti, dal fiabesco all’avventura, dal dramma alla commedia.

Si parte domenica 2 luglio con La Sirenetta di Rob Marshall, un classico di animazione della Walt Disney rivisitato in versione film. Si prosegue Lunedì 3 luglio con Rapito di Marco Bellocchio e mercoledì 5 luglio con Il Sol dell’avvenire di Nanni Moretti.

Info e biglietti:

Biglietto unico a 5 euro – Prevendite online su VIVATICKET

Biglietteria del Teatro Boiardo Lunedì -Mercoledì-Giovedì dalle 9 alle 12

Biglietteria dei Giardini Lunedì-Mercoledì-Domenica dalle ore 20,30

Per prenotazioni: tel. 0522 854 355 info@cinemateatroboiardo.com – www.cinemateatroboiardo.com