Correggio, la Neuroriabilitazione dell’Ospedale ha festeggiato i primi 25 anni di attività. Il reparto é riconosciuto dalla rete “GRACER” (Registro Gravi Cerebrolesioni) della Regione Emilia-Romagna come Centro di 3° livello per la riabilitazione delle persone in recupero dal coma.

Il gruppo di lavoro, fin dall’inizio multidisciplinare, ha visto avvicendarsi negli anni quasi 180 professionisti provenienti da diversi ambiti delle professioni sanitarie. La squadra ha assunto competenze che progressivamente si sono rafforzate ed estese esprimendo risultati eccellenti. In 25 anni di vita lavorativa, sono stati presi in carico oltre 1200 pazienti, tutti in risveglio dal coma, con esiti di buon recupero o moderata disabilità alla dimissione nel 40% dei casi. Percentuale che è invertita se consideriamo esclusivamente la popolazione dei giovani affetti da cerebrolesione traumatica (70% di buon recupero o moderata disabilità). Il 60% di queste persone sono cittadini reggiani, che hanno potuto usufruire di servizi di qualità ed eccellenza in prossimità del loro domicilio.

Lo slogan con cui è stato ricordato questo anniversario é “25 Anni Insieme”, perché la Neuroriabilitazione di Correggio è stata fondata e sostenuta da un intreccio di persone che si sono fatti carico di storie di recupero e rinascita alla vita di numerosi malati e famiglie (queste ultime anch’esse traumatizzate dagli eventi imprevisti) e che hanno dedicato ore della propria vita professionale a difendere persone disabili che non avevano la capacità di esprimere il proprio punto di vista. “Questa attitudine a stare dalla parte dei malati, a credere nei loro progetti di rinascita – spiega il dottor Francesco Lombardi, Direttore dell’Unità Operativa -è stata la cifra più importante di questi 25 anni di professionalità e vorremmo che rimanesse anche in futuro”.

Per ricordare il percorso compiuto, in occasione del 25° anno di attività, è stata organizzata in Ospedale una festa, promossa dalla Unità Operativa e patrocinata dall’Associazione Traumi Cranici della Provincia di Modena e Reggio Emilia, nella quale numerose persone che hanno frequentato il reparto da professionisti (in attività o in pensione), volontari AVO, esperti per esperienza, si sono ritrovati per condividere la felicità di aver fatto parte di questa storia di successo.

Un Grazie di cuore a Farina Maurillo, Presidente dell’Associazione Traumi Cranici, a tutti i professionisti e ai preziosi volontari, è stato espresso dai Direttori e dai Coordinatori delle UO di Riabilitazione dell’Ospedale di Correggio.