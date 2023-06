Sulla Tangenziale di Bologna e sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire attività di ispezione del sottopasso situato al km 4+527 e delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 30 GIUGNO NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 4 E MERCOLEDI’ 5 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale o 4 Via del Triumvirato.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 4 E MERCOLEDI’ 5 LUGLIO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sul Ramo Verde:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale e rientrare dallo stesso verso San Lazzaro/A14.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 5 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 6 LUGLIO

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore o 7bis SS64 Ferrarese.

CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 5 QUARTIERE LAME E 7 BOLOGNA CENTRO

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire la rimozione di un cantiere, dalle 21:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 6 Castelmaggiore e 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro/A14. Sarà chiuso anche lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Inoltre, non sarà accessibile lo svincolo di immissione verso l’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova. Si precisa che sarà regolarmente percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Casalecchio ed è diretto verso San Lazzaro, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: Via Cristoforo Colombo, Via Corticella, Via Bertini, Via William Shakespeare, Via Aposazza, Via Stalingrado-SS64 e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro;

per chi proviene da Casalecchio ed è diretto sulla A13 Bologna-Padova, seguire il percorso sopra indicato, con rientro in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro, per poi accedere alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per la chiusura dell’uscita dello svincolo 7 bis da Casalecchio, uscire allo svincolo 8 Fiera.