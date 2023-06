Nella serata di ieri intorno alle 20:00, la volante del Commissariato Polizia di Carpi è intervenuta in via Cattani per un diverbio stradale tra automobilisti. In particolare, un cittadino italiano di 49 anni, in stato di ebbrezza alcolica, ha minacciato con un bastone in ferro un altro uomo di anni 29 che si trovava alla guida della sua auto.

Gli operatori della volante, una volta accertata la dinamica degli eventi, hanno proceduto al sequestro del bastone in ferro, mentre l’aggressore è stato denunciato per minacce aggravate dall’uso dell’arma impropria, per porto di oggetti atti ad offendere e poi sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.

Nella stessa serata, personale del settore anticrimine del Commissariato di Carpi ha arrestato un cittadino italiano di anni 61, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Modena, per reati predatori, fine pena previsto per maggio 2028. Lo stesso, già in detenzione domiciliare, al termine delle operazioni, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Modena, dove sconterà la pena.