Un nuovo punto di riferimento per i servizi di energia elettrica, gas ed efficienza energetica a disposizione di tutti i cittadini di Modena: è questo il senso dell’apertura del nuovo Spazio Enel di Modena, in viale Gaetano Storchi 531. I nuovi uffici, accoglienti, ampi e dotati di spazi adeguati in un’area centrale della città emiliana, offrono assistenza per le forniture di elettricità e gas, opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale e anche vendita e assistenza del nuovo servizio di Fibra Enel.

Lo Spazio Enel, che si aggiunge a quelli presenti sul territorio provinciale (https://www.enel.it/spazio-enel/modena/), sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15 alle 18.30, il sabato dalle 09:30 alle 12:30. Gli Spazi Enel integrano i canali di contatto esistenti, in particolare il contact center e il sito web www.enel.it, sempre operativi per fornire informazioni e svolgere operazioni relative alle forniture di energia elettrica e gas. Complessivamente, in Emilia Romagna gli Spazi Enel (tra diretti con personale Enel e indiretti con imprenditori partner) sono 90.

Presso il nuovo Spazio Enel, gestito dalla società G Power srl, i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas). L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire dei nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a servizi innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro.

“Con l’apertura di questo innovativo Spazio Enel – ha dichiarato Alessandro Saldicco, Responsabile Area Centro Nord di Enel Energia – apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali esistenti, nell’ambito di un percorso costante di radicamento, nel caso specifico in una città importante come Modena. Questo significa attenzione alle comunità e qualità nei servizi perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale dei territori, sia nell’assistenza relativa alle forniture di elettricità, gas e fibra sia nelle proposte di efficienza energetica”.