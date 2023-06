Un crescendo di emozioni per la Nazionale Italiana di Arrampicata e per tutta la delegazione della FASI in questa trasferta a Cracovia per la terza edizione degli European Games, che resteranno senza dubbio indelebili nella memoria di tutto il team.

Dopo il bronzo nella Speed di Beatrice Colli e l’argento nella Lead di Giorgio Tomatis è infatti arrivato l’argento anche per la terza specialità, il Boulder, grazie a Giulia Medici.

Giulia, ventitreenne di Scandiano, milita nella SSD Sport Promotion, ed è presente in Nazionale dal 2014, con una notevole esperienza di competizioni a livello europeo e mondiale.

In una finale gestita con maturità, prontezza e grinta l’azzurra ha saputo scatenare l’entusiasmo del pubblico esordendo e chiudendo la sua performance con due top flash (realizzati cioè in un unico tentativo, al primo colpo). Nei 4 blocchi affrontati ha saputo gestire con abilità la gara, in modo da conquistare il podio, grazie all’esiguo numero di tentativi fatti per raggiungere zone e top. L’unica capace di superarla è stata la francese Zélia Avezou, che ha raggiunto tutti e 4 i top, mentre la medaglia di bronzo è andata alla slovena Lucija Tarkus.

Giunta a Casa Italia, tra i complimenti dei presenti, la Medici ha raccontato: “Sono molto contenta di come è terminata questa finale, soprattutto dal punto di vista della gestione delle emozioni, perché l’obiettivo in questa gara era divertirmi il più possibile, osare un po’ di più, come faccio in allenamento, e riuscire a farlo anche in gara. In semifinale ci sono riuscita fino quasi all’ultimo blocco, dove è subentrata la pressione del risultato ed ha avuto la meglio sulla mia gestione emotiva. Invece in finale sono contenta di essermela gestita bene fino alla fine, anche se l’ultimo blocco era quello decisivo, ma son riuscita a godermi veramente ogni istante e a fare il mio, quello che so fare e che amo fare”

Con quest’ultimo importante argento la squadra azzurra è rientrata in Italia consapevole di avere a disposizione ottimi atleti, capaci di darci in futuro ulteriori soddisfazioni e di esser nel presente dei modelli di riferimento per tutti quelli che si avvicinano per la prima volta a questo sport.

Orgoglioso dei risultati il Presidente FASI Davide Battistella, che ha commentato: “Abbiamo chiuso questa esperienza agli Europei con un argento emozionante, grazie alla grande prestazione di Giulia. Questi Europei sono stati un’avventura importante per la Federazione di Arrampicata Sportiva Italiana ed è grande la soddisfazione di tornare a casa con 3 medaglie nelle 3 discipline, che hanno gratificato i nostri atleti e dato uno stimolo in più a tutto il team per migliorare e crescere ulteriormente.”