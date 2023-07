Il giro di boa dell’anno segna, come di consueto, il momento di rotazione degli incarichi per il Rotary di Mirandola. La presidente uscente Stefania Pellacani, che ha terminato il proprio mandato lo scorso 30 giugno, nei giorni scorsi ha passato il testimone alla nuova presidente Lia Gabrielli. Classe 1951, nata a Villa Poma nel mantovano e residente a Medolla, Gabrielli oggi è pensionata dopo una carriera tra impieghi comunali, nell’artigianato e nel comparto biomedicale. Iscritta al gruppo Protezione Civile di Medolla, coniugata da oltre 50 anni, mamma di due ragazzi e con tre nipotine, fin dal 1980 ha avuto diversi incarichi anche come consigliere nei Comuni dell’area nord della provincia di Modena.

Ed è anche un nuovo record – simbolico ma significativo – quello segnato dal Rotary di Mirandola con l’avvio dell’annata 2023-2024: per il quarto anno consecutivo il sodalizio mirandolese sarà guidato da una donna. La presidenza di Lia Gabrielli, infatti, arriva dopo quelle di Domenica Perseo, Roberta Roventini e – appunto – Stefania Pellacani.

Il momento formale del passaggio delle consegne si è tenuto in una serata organizzata presso Villa La Personala, insieme a un momento di ricordo delle attività di servizio di cui il Rotary di Mirandola è stato protagonista negli ultimi mesi. L’attività di service economicamente più significativa è stata la donazione di carrellini e libri di narrativa per la Scuola Media Montanari di Mirandola, per promuovere la lettura e l’accesso ai libri. I carrellini sono stati appositamente progettati per agevolare il trasporto dei libri e rendere più facile l’esplorazione dei titoli disponibili.

Tra le altre numerose attività è stata promossa – con un sostegno ad hoc – la partecipazione di ragazze e ragazzi con disabilità al Summer Camp organizzato da Primagioco, associazione sportiva attiva sul territorio nell’ambito del basket inclusivo. È stato poi donato materiale, tra cui caschetti e giubbotti catarifrangenti, per il Centro di Educazione Stradale intitolato a Fabio Cavazzuti, giovane vittima di incidente stradale; sono state sostenute le Associazioni Anffas e Mani Tese di Finale Emilia, anche con l’acquisto di oggetti realizzati da persone con difficoltà nell’inserimento lavorativo. Non da ultimi, sono stati donati seggioloni al nido “Adani” di Mirandola, è stato rinnovato il sostegno all’orfanotrofio in Benin gestito da Carla Baraldi con il progetto “La casa della gioia”, è stata completata la procedura di donazione di defibrillatori al Comune di Mirandola iniziata negli anni scorsi, a cui si è aggiunta la donazione di un ulteriore defibrillatore al Tribunale di Modena, ed è stato dato sostegno alla comunità di orfani Notre Dame des Graces a Kinshasa in Congo.

L’anno rotariano 2023-2024 coincide con un’altra storica prima volta: a guidare il distretto Rotary 2072, corrispondente al territorio dell’Emilia-Romagna e della Repubblica di San Marino, è infatti una donna, la professoressa dell’università di Bologna Fiorella Sgallari. Create hope in the world – creiamo speranza nel mondo – è il motto scelto dal Rotary internazionale per i prossimi dodici mesi di attività: un richiamo al tema della speranza come motore di ottimismo, che permette di vedere al di là della tempesta e di pianificare e agire con lungimiranza ma, al tempo stesso, con pragmatismo e ragionevolezza.

Il Rotary è un’associazione mondiale di imprenditori e professionisti, di entrambi i sessi, che prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell’esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace. Il Rotary Club di Mirandola è parte del Distretto 2072 ed è stato fondato nel 1969.