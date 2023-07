Per celebrare i 50 anni di storia della biblioteca comunale Pablo Neruda è stato definito dall’Assessorato alla Cultura di Vezzano un fitto calendario di appuntamenti estivi, anche quest’anno denominato EstaVezz23.

Collaboreranno alla sua realizzazione: Archeosistemi Soc. Coop., Fantasia in RE, UISP e le Associazioni vezzanesi.

Quasi 30 eventi in poco più di un mese. La metà organizzati direttamente dal Comune. Praticamente ogni serata estiva propone un’opportunità in paese.

Gli eventi, tutti all’aperto, saranno realizzati prevalentemente nell’arena antistante alla biblioteca e al Mulino Boni, a Vezzano. Ma non mancheranno appuntamenti dislocati in altre località del Comune, come la Pinetina (gestita da UISP) e Montalto.

Le proposte sono rivolte ad un pubblico eterogeneo e finalizzate a soddisfare tutte le passioni:

per i ragazzi tutti i lunedì di luglio, fino al 7 agosto, si alterneranno serate di burattini alla proiezione di film di animazione all’aperto

tutti i venerdì inoltre, dal 7 luglio al 4 agosto, nella zona sportiva i campi da calcetto e da basket resteranno illuminati e potranno essere utilizzati gratuitamente dai giovani

Sono rivolti ad un platea di ogni età invece i principali spettacoli in cartellone, che saranno realizzati nell’arena del Mulino Boni:

giovedì 13 luglio Concerto dei Medialuna, tra musiche mediterranee e sudamericane

mercoledì 19 luglio il Wednesday Addams, Black or White party, serata di musica con DJ set Alex Zobbi, drink e Food Truck. Ci si veste di nero o di bianco e si balla insieme

giovedì 20 luglio Concerto della meravigliosa Antonella Lo Coco

sabato 22 luglio Spettacolo di Circo Contemporaneo

mercoledì 26 Concerto Omaggio al maestro Ennio Morricone, messo in scena dell’Orchestra Sinfonica Terre Verdiane del maestro Stefano Giaroli

giovedì 3 agosto Spettacolo di musica e teatro su Matilde di Canossa

Non mancheranno naturalmente momenti di approfondimento culturale:

due serate di osservazione astronomica, condotta con il supporto e la strumentazione del Civico Planetario Francesco Martino di Modena, il 5 luglio a Vezzano e il 27 luglio a Montalto

mercoledì 12 luglio una serata al Mulino Boni di introduzione e pratica dello Yoga aperta a tutti

mercoledì 2 agosto tutto girerà intorno alla Biblioteca, con la presentazione di libri, un mercatino del riuso e un corso di realizzazione di fumetti.

A questi eventi promossi direttamente dal Comune si aggiungeranno quelli organizzati dalle Associazioni locali e patrocinati dal Comune di Vezzano:

la sfilata di moda di beneficenza di Vezzano e Dintorni ProRE

le partite del Torneo della Montagna

le iniziative di Kresco dell’Unione delle Colline Matildiche

le sagre di Pecorile, Vezzano e Montalto

MusicAssunta alla chiesa di Casola Canossa

le serate in Pinetina organizzate da UISP

Si inizia lunedì sera con lo spettacolo di Baracca e Burattini per i più piccoli, intitolato “Attenti al bebè”, delle Officine Duende. Appuntamento davanti al Mulino Boni alle 21. Allo stesso orario andrà in scena anche il Derby del Torneo della Montagna al campo comunale “Cremaschi” tra Vezzano e La Vecchia.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e ad accesso libero.