In questa domenica 2 luglio, nelle diverse comunità coinvolte dai cambiamenti, sono state rese note le nomine dell’Arcivescovo Monsignor Giacomo Morandi e le nuove destinazioni di numerosi presbiteri e di alcuni diaconi della Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla, vediamo ciò che riguarda le Chiese sassolesi:

DON CORRADO BOTTI

Parroco delle Parrocchie di San Giorgio M., Sant’Antonio di Padova C. e D. e San Giovanni N. Neumann nel centro di Sassuolo e Moderatore dell’U.P. 44 “Sassuolo”.

Fino ad ora era Parroco delle Parrocchie dell’Immacolata Concezione della B.V.M. e di San Giuseppe in Reggio Emilia.

DON JACEK RUDZIEWICZ

Parroco delle parrocchie dell’Assunzione di Maria Vergine all’ Ancora, San Giovanni Ap. ed Ev. in Braida e Natività di M.V. a Madonna di Sotto nella zona nord della Città, appartenenti all’U.P. 44 “Sassuolo”.

Fino ad ora Parroco delle Parrocchie di Sant’Antonio di Padova e San Luigi Gonzaga in Reggio Emilia.

DON ANDREA CONTRASTI

Parroco delle parrocchie della Ss. Vergine Maria Consolata in Pontenuovo, San Pietro ap. in Rometta, San Michele Arc. in San Michele de’ Mucchietti nella zona Sud della Città di Sassuolo, Ss. Nazario e Celso Mm. in Pigneto di Prignano sulla Secchia appartenenti all’U.P. 44 “Sassuolo”.

Fino ad ora Parroco delle Parrocchie di Quattro Castella, Montecavolo, Roncolo e Salvarano.

******

Don Marco Ferrari, fino ad ora Parroco dell’U.P. “Madonna del Carmelo” in Sassuolo, diventa Parroco “in solidum” delle parrocchie cittadine di Sant’Anselmo di Lucca V., San Luigi Gonzaga e Sant’ Antonio di Padova C. e D. in Reggio Emilia.

Don Carlo Menozzi, fino ad ora parroco “in solidum” dell’ U.P. “Sassuolo Centro”, Parroco Moderatore dell’Unità Pastorale n. 40 “Terre del Perdono” comprendente le parrocchie di

San Pietro e San Paolo in San Polo d’Enza, Santa Maria in Grassano, Cuore Immacolato di Maria in Casale, San Martino V. in Ciano d’Enza, San Biagio V. in Canossa, San Pellegrino C. in Ceredolo dei Coppi, San Matteo Ap. in Rossena, Ss. Pietro e Paolo App. in Monchio delle Olle, San Bartolomeo Ap. in Borzano d’Enza, Sant’Antonino M. in Compiano, SS. Salvatore in Vedriano, San Michele Arc. in Roncaglio, Santa Teresa d’Avila V. D. in Selvapiana

e S. Maria Assunta in Pianzo di Casina.

Vicari Parrocchiali (VICARIATO III VALLE DEL SECCHIA)

DON ANTONIO FRANCO (Diacono in cammino per il Presbiterato)

In Ministero, in particolare per la pastorale giovanile, delle Parrocchie dell’ UP.n.44 “Sassuolo”. Diacono seminarista.

DON FABRIZIO MERONI (Pime)

Collaboratore Pastorale nelle parrocchie appartenenti all’U.P. n.44 “Sassuolo”.

Appartiene al Pontificio Istituto Missioni Estere. Risiederà in Centro a Sassuolo.

DON ALBERTO NAVA

Collaboratore Pastorale nell’U.P. n. 48 “Madonna di Campiano” comprendente le parrocchie di Castellarano, Roteglia, Tressano, San Valentino e Montebabbio.

Mantiene il ministero di Cappellano dell’Ospedale di Sassuolo.