Il secondo appuntamento di Mundus a Reggio Emilia vedrà salire sul palco allestito ai Chiostri di San Pietro una gradita conoscenza del Festival: il 10 luglio tocca a Dobet Gnahoré, virtuosa cantautrice, percussionista e ballerina di origini ivoriane. Vincitrice di un GRAMMY 2010, la Gnahoré è un’artista dalla potente presenza scenica che ha portato i moderni suoni afro-pop del suo paese d’origine verso nuovi orizzonti, a Mundus presenta il suo sesto album Couleur, un’esplosione di ritmi e melodie.

Dobet è originaria della Costa d’Avorio e figlia d’arte del percussionista Boni Gnahorè, le sue performance affascinano il pubblico per la forza espressiva del suo canto unita ai movimenti di danza e alle sonorità degli strumenti a percussione. Ha inglobato nella sua musica anche elementi ritmici e lingue di diversi paesi africani, oltre a cantare in inglese e francese, giungendo ad una sintesi ritmica e sonora in cui la sua voce calda e potente si associa ad una presenza scenica magnetica, di grande impatto e fascino.

Oggi annoverata tra le stelle più brillanti nel firmamento della world music, è vincitrice di un GRAMMY 2010 alla migliore interpretazione urban alternative, nello stesso anno, il quotidiano britannico The Guardian l’ha premiata al prestigioso festival WOMAD per la miglior performance.

A Mundus proporrà un repertorio che spazierà anche per il suo sesto album, Couleur, pubblicato per l’etichetta Cumbancha nel 2021, abbandonata l’acustica ha prodotto un disco focoso, pieno di speranza e positività, ballabile, con ritmi più elettronici in cui ha fuso l’energia urbana dell’Africa moderna con vibranti ritmi ancestrali. Accompagnata sul palco da Julien Pestre a chitarra e voce, Mike Dibo alla batteria e Louis Haessler al basso e alle tastiere, nei suoi testi canta l’amore e la disfatta, la gioia e la festa, con l’aggiunta di un pizzico di tecnologia che nell’insieme restituiscono una suggestiva e vitale tavolozza di colori.

A Casalgrande saranno tre gli appuntamenti del Festival Mundus, tutti in collaborazione con Casalgrande Jazz Festival e si terranno nell’elegante cornice delle Scuderie di Villa Spalletti nella frazione di San Donnino di Liguria. Tre serate all’insegna del jazz dedicate a grandi della musica italiana e internazionale, si inizia l’11 luglio con il delicato tocco di Cyrille Doublet al pianoforte e l’emozionante voce di Laurianne Langevin nell’omaggio a Édith Piaf, “Paris-Piaf”. Si prosegue il 12 luglio con uno dei trombettisti più riconosciuti e stimati del jazz italiano, Fabrizio Bosso, insieme allo straordinario pianoforte di Julian Oliver Mazzariello nel nuovo progetto dedicato a Pino Daniele “Il cielo è pieno di stelle”. Serata di chiusura, il 13 luglio con una delle vocalist più conosciute e amate dal pubblico di Mundus: Sarah Jane Morris che insieme ai Solis String Quartet ci presenta “All You Need Is Love”, un nuovo progetto tra pop e musica da camera in omaggio ai Beatles.

Il delicato tocco al pianoforte di Cyrille Doublet e l’emozionante voce di Laurianne Langevin ci conducono in un omaggio intimo e delicato a Parigi e a Edith Piaf. Il titolo, Paris-Piaf, lega il nome della capitale francese all’interprete che meglio l’ha saputa rappresentare, il “Passerotto” che con la sua voce ha incantato le folle francesi tra gli anni Trenta e Sessanta. Il nome del progetto è anche il titolo del disco interamente concepito in Italia – dove Laurianne Langevin e Cyrille Doublet vivono da oltre dieci anni – e registrato durante l’estate del 2019. Lo stesso titolo sottolinea come al centro del progetto ci sia Parigi, con le sue innumerevoli sfaccettature e come, ad esserne protagonisti, sono le vie della capitale, la sua atmosfera, i suoi mondi, i suoi popoli. Una Parigi métisse, un mosaico moderno che si rispecchia in quello composto dalle canzoni contenute nell’album, una raccolta di capolavori unico nel suo genere, un omaggio musicalmente intenso come la vita della chanteuse francese.

Mercoledì 12 luglio: Il cielo è pieno di stelle

“Pino ci manca tanto e ci mancherà sempre, ma le sue note continueranno ad accompagnarci” – affermano Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

I due artisti legati da un sodalizio artistico fruttuoso e di lungo corso omaggiano il re partenopeo del blues, per entrambi punto di riferimento artistico e di vita. L’idea de Il cielo è pieno di stelle nasce in occasione di una rassegna dedicata ai grandi autori italiani organizzata dal Maxxi di Roma per la quale il giornalista Ernesto Assante, che ne ha curato la direzione artistica, ha pensato di affidare a Bosso il compito di rendere omaggio al grande cantautore.

“È stato difficile scegliere i brani – dice Bosso – ne vorremmo suonare molti di più”. Il repertorio spazia nel tempo: “Je so’ pazzo”, “Quando”, “Napule è”, “Quanno chiove”, “Se mi vuoi”, “A me me piace o’ blues” ma anche un po’ meno noti come “Allora si”, “Mal di te” e ovviamente “Sicily”, il brano composto con Chick Corea. La musica di Pino Daniele è molto vicina al jazz, che lui amava, conosceva molto bene e frequentava attraverso le numerose collaborazioni illustri come, per citarne solo alcune, Pat Metheny, Rita Marcotulli, Gato Barbieri. Quello di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello sarà un omaggio rispettoso e appassionato, denso di emozione.

Giovedì 13 luglio: All You Need Is Love

Il 13 luglio si chiudono le tre serate di Mundus a Casalgrande con una delle vocalist più conosciute e amate dal pubblico di Mundus: Sarah Jane Morris insieme ai Solis String Quartet presenta “All You Need Is Love”. Si tratta di un nuovo progetto che rende omaggio al mondo musicale dei Beatles, che ancora oggi dopo più di cinquant’anni riesce a brillare di luce assoluta, come solo le vere opere d’arte sanno fare. Il concerto dà vita ad una simbiosi tra musica pop e classica, i brani dei “Fab Four” vengono re-interpretati magistralmente dalla profonda voce, unica nel suo genere di Sarah-Jane Morris sulle note jazz e blues dei Solis String Quartet, composti da Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio al violino, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia a violoncello, chitarra e arrangiamenti.

Informazioni di biglietteria

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com, presso le biglietterie in ogni comune e in loco la sera dello spettacolo.

Ingresso unico €12,00

Per maggiori info: ATER FONDAZIONE – Tel 059 340221 – mundus@ater.emr.it – www.ater.emr.it – fb: festivalmundus

Per info e prenotazioni