Nella giornata di oggi è stata comunicata al Sindaco Enrico Bini la decisione del Giudice competente rispetto ad un uomo di nazionalità ucraina, che negli ultimi 3 mesi ha condotto più volte comportamenti pericolosi a Castelnovo Monti, dall’ubriachezza molesta ai furti e ai danneggiamenti di proprietà privata, ed è stato anche denunciato per aggressione dal suo compagno con il quale conviveva.

“Siamo del tutto insoddisfatti ed anzi preoccupati – afferma Bini – dalla decisione del Giudice, che diversamente da quanto richiesto dal Pubblico Ministero, ovvero la permanenza in carcere di questo soggetto, ha optato per la scarcerazione e il semplice obbligo di firma, peraltro da espletare proprio nella caserma di Castelnovo Monti. Stiamo parlando di una persona che per la sua pericolosità ha tenuto in scacco i carabinieri e la polizia locale dell’Unione per tre giorni in cui era continuamente in escandescenze, e sono stati necessari interventi continui per seguirlo. Ha terrorizzato il paese aggirandosi per strade e piazze anche con oggetti atti a offendere, e prima per tre mesi ha comunque creato enormi problemi. Chiedo con forza che l’obbligo di firma venga trasferito al di fuori di Castelnovo, dove peraltro questa persona non ha più neanche una dimora dato che il suo compagno lo ha denunciato. Questa persona deve andarsene da Castelnovo, lo ribadisco con decisione, altrimenti si creerà una situazione di forte insicurezza per la comunità”.