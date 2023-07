Dopo le dimissioni di Alberto Sola, che andrà a ricoprire un incarico presso la Regione, a prendere le redini della Polizia Locale Bassa Reggiana sarà Francesco Crudo, 52 anni (classe 1971), proveniente dal comando di Polizia Locale del Comune di Modena.

Lunedì 10 luglio Crudo si insedierà ufficialmente come nuovo comandante e alle ore 12.30 incontrerà operatori e collaboratori del Corpo Unico nella sede di via Castagnoli a Guastalla. Crudo, esperto in temi di sicurezza e controllo di comunità avrà competenze sull’intero territorio degli otto comuni dell’Unione Bassa Reggiana, coordinando un Corpo di polizia locale suddiviso in diversi nuclei e specialità.

Di origini pugliesi (è nato a Bari), Francesco Crudo vanta oltre 25 anni di esperienza professionale presso il comando di Polizia Locale di Modena dove è stato assunto nel 1997 e dove ha ricoperto, nel corso della carriera lavorativa, diversi ruoli. In particolare, ha acquisito grande esperienza in tema di sicurezza e controllo di comunità. Fra le altre cose, si è occupato di quartieri, polizia di prossimità, controllo di vicinato, gestione degli accertatori anagrafici, gestione delle segnalazioni di degrado di ogni tipo; è stato referente per i rapporti con la questura e le altre forze di polizia, oltre che componente di commissioni di vigilanza provinciale dei locali di pubblico spettacolo. Francesco Crudo ha avuto anche la responsabilità del nucleo di polizia giudiziaria, del nucleo problematiche del territorio, occupandosi anche di reati (dallo spaccio di sostanze stupefacenti ai problemi sui minori), e per diversi anni è stato responsabile di sicurezza stradale, ha coordinato la sala operativa di pronto intervento e si è occupato di infortunistica stradale. Insomma una figura professionale completa.

“Al dott. Francesco Crudo – ha detto Camilla Verona – auguriamo buon lavoro presso il nostro Corpo Unico di Polizia Locale, assicurandogli la massima collaborazione da parte di tutti i colleghi e gli uffici comunali dei comuni associati. Siamo certi che saprà continuare con professionalità il lavoro svolto dai suoi predecessori”.