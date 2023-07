PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il successo della “Notte in musica” con Ermal Meta e Marina Rei, stasera gran finale in piazza Castello (ore 21.30), di Lampedus’amore con la cerimonia di consegna, condotta da Monica Giandotti (Rai) e Salvo La Rosa (Tgs-Rtp), dei Premi giornalistici internazionali Cristiana Matano. La giuria, presieduta da Riccardo Arena e composta da giornalisti di testate italiane e internazionali, ha attributo i riconoscimenti per la stampa e web nazionale a Valerio Giacoia del Venerdì di Repubblica, per la Tv nazionale ad Antonella Alba di Rainews24, per gli Under 30 Valerio Scarponi di RAI1 e perf la stampa estera Tatjana Dordevic di BBC News Serbia.

Saranno attribuiti inoltre riconoscimenti agli studenti delle Isole Pelagie che hanno partecipato all’annuale corso di formazione giornalistica, promosso dall’associazione Occhiblu.

Premiate anche le eccellenze lampedusane con i riconoscimenti a Giovanni Fragapane, artista e scrittore, a Giacomo Sferlazzo, cantautore e narratore di storie e tradizioni isolane, e alla Libreria Ibby per l’impegno nel sostegno della lettura fra i giovani lampedusani.

Ospiti della serata, l’attrice e cantante Ester Pantano, protagonista delle serie TV “I leoni di Sicilia” e “Makari”, e Ascanio Celestini, attore e scrittore, esponente del più apprezzato teatro di narrazione. In scaletta anche il ricordo del decennale della visita di Papa Francesco a Lampedusa.

