In merito all’aggressione verificatasi nella serata tra il 5 e il 6 luglio in Piazza Matteotti, in danno di un giovane, i Carabinieri della Stazione di Modena – Viale Tassoni stanno procedendo a ritmo serrato negli accertamenti finalizzati alla ricostruzione dei fatti e all’identificazione degli autori.

Si fa appello al senso civico e di responsabilità dei cittadini modenesi e non, presenti quella notte nella piazza, invitando tutti coloro che hanno assistito ai fatti, a contattare i Carabinieri della Stazione di Modena – Viale Tassoni (tel. 059-212400 – pec: tmo28455@pec.carabinieri.it).