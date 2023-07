Prosegue domenica 16 luglio alle 21 al Cortile del Melograno in via dei Servi 21 a Modena la rassegna Musiche sotto il cielo con il concerto Barocco veneto dei Virtuosi Italiani.

Il complesso, nato del 1989, è una delle formazioni più qualificate, regolarmente invitata nei più importanti teatri, festival e stagioni. Con sede a Verona, sono apprezzati per l’impegno nel creare progetti stimolanti e innovativi per diversi tipi di pubblico, una costante ricerca nei vari linguaggi, oltre all’eccellente qualità artistica dimostrata in anni di attività.

Le numerose tournée li hanno portati nelle più importanti sale e festival del mondo, in Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Slovenia, Russia, Turchia, Iran, Corea, Stati Uniti d’America e Paesi Baltici. L’attività discografica è ricchissima, con più di 100 cd registrati per le maggiori case discografiche ed oltre 500.000 dischi venduti in tutto il mondo. Hanno collaborato con artisti quali Franco Battiato, Goran Bregovic, Uri Caine, Chick Corea, Paolo Fresu, Ludovico Einaudi, Michael Nyman, Cesare Picco, Enrico Rava, Antonella Ruggiero, Gianluigi Trovesi, Richard Galliano.

Il concerto di Modena, adatto a ogni tipo di pubblico, è dedicato ai brani più amati di celebri autori del barocco veneto: Tomaso Albinoni, Giuseppe Tartini e Antonio Vivaldi. A guidarli sarà Alberto Martini, violino solista e concertatore che vanta una ricchissima produzione discografica, con più di 60 CD registrati per le maggiori etichette quali Deutsche Grammophon, Warner Classics – Erato, Sony, CPO, Chandos, Emi, Naxos, Dynamic, Verany . Ha registrato, fra altri importanti dischi, come direttore e come solista, l’integrale dell’Opera a stampa di Antonio Vivaldi. Ha ricevuto premi discografici fra i quali il “Diapason d’Oro” e “Choc de la Musique”. Nel 2018 ha curato la produzione che ha segnato il debutto discografico de I Virtuosi Italiani con la prestigiosa etichetta tedesca Deutsche Grammophon: un CD monografico dedicato ad opere di Morten Lauridsen che ha ricevuto la nomination degli Opus Classic Awards 2019, il più importante premio per la musica classica in Germania.

Biglietti, posto unico 15€ salvo riduzioni. Biglietti online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.