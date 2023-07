La rassegna estiva del Comune di Castelnovo Sotto “Restate in Rocca” scalda i motori ed è pronta a tornare alla grande per intrattenere il pubblico nei mesi di luglio e agosto. Teatro, musica, cinema e danza nel ricco cartellone di eventi organizzati al parco Rocca, tutti a ingresso libero.

Venerdì 14 luglio, sempre alle ore 21, musica con Marco Paglia.

Sabato 15 luglio, alle 22, grande concerto di Marco J Mammi e del suo “Andom Andom Tour 2023” all’interno della serata “Castelnovo al Chiaro di Luna”. Alla cena in piazza seguirà l’esibizione di Mammi. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno delle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione. La cena inizierà alle ore 20. Il menù comprende pasta al ragù, prosciutto e melone, acqua e dolce (20 euro). Ci sarà anche un menù con hamburger e patatine, acqua e dolce a 10 euro. La prenotazione è obbligatoria alla cartoleria della Rocca, da Ruspaggiari & Donelli o a Zeta Sport. Per i non residenti prenotarsi contattando il numero 3394876271.

Sarà anche attivo un punto di cottura di gnocco fritto e patatine da asporto.

Giovedì 20 luglio, alle ore 21, spettacolo di burattini “Fagiolino, Sandrone e la Fata Smemorella” a cura della compagnia delle Stelle. Venerdì 21 luglio, alle ore 21, “Taxi Road” in concerto, mentre il venerdì successivo, il 28 luglio, alle ore 21, si esibiranno i “The Blue Cover acoustic Band”. Lunedì 31 luglio, alle ore 21, spettacolo di cabaret dialettale “I tri ceff” di Fnil Bus Theater.

Tutti i mercoledì di luglio ci saranno esibizioni di danza della scuola Lg Evolution. Tutte le domeniche di luglio verranno preparati aperitivi a base di cocomero.

Il primo appuntamento di agosto sarà venerdì 4, alle ore 21, con “Viva! Ligabue Tribute”. Lunedì 7 agosto, sempre alle ore 21, spettacolo di teatro dialettale con Antonio Guidetti e l’Accademia reggiana in “La capacità di ridersi addosso”. Venerdì 11 agosto grande concerto, alle ore 22, con i “Ma noi No” in tributo ai Nomadi. Martedì 22 agosto, alle ore 21, verrà proiettato il film “I miei sette padri” di Liliana Davì e Adelmo Cervi. Giovedì 31 agosto, alle ore 21, concerto dei “DeSamistade” per De Andrè.

Venerdì 8 settembre, in chiusura la chiusura della rassegna, si terrà il saggio finale “City Camp” con i ragazzi dell’istituto comprensivo.