Grande partecipazione alla tre giorni “La grande grande disuguaglianza”, organizzata in occasione del primo anno di lavoro del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna: oltre 900 le presenze tra chi ha partecipato dal vivo (300 circa) e chi ha seguito gli appuntamenti in streaming (600 circa).

“Possiamo ritenerci soddisfatte di avere animato e messo a disposizione di tutti tre giorni di dibattiti, confronti ed esperienze concrete per promuovere l’uguaglianza come bene primario – ha commentato Simona Lembi, Responsabile del Piano – Da Bologna vogliamo contribuire a riaprire una discussione, anche per sollecitare il Governo a riprendere un’iniziativa sui temi della parità di genere. Non lo diciamo con un approccio ideologico. Siamo convinte e convinti che stare sulla concretezza ed essere netti, rigorosi e autorevoli sull’uguaglianza, a partire da quella necessaria sul mercato del lavoro, sia urgente in un Paese che vede ancora una donna su due senza un lavoro pagato. Avere donne con pari opportunità degli uomini permette di valorizzare veramente le competenze in ciascun settore e avere ruoli ricoperti da persone competenti, donne o uomini che siano, significa essere un Paese competitivo economicamente, che vede crescere la propria economia e ha una forza maggiore di contrattazione a tutti i livelli, anche nel gestire le difficile controversie che spesso accadono e spesso coinvolgono le donne, come il caso Saga Coffee, solo per fare un esempio che ha riguardato il nostro territorio”. In questo solco, Lembi ha ringraziato “le molte imprese che hanno condiviso buone prassi sull’uguaglianza, a partire da quelle effetto della contrattazione territoriale”.

Atteso e molto incoraggiante è stato il saluto di Helena Dalli, la Commissaria europea per l’Uguaglianza: “favorire l’uguaglianza è una sfida continua” ha detto, riservando parole di pieno apprezzamento al nostro lavoro. La Commissaria non ha mancato di rivolgere ad amministratrici ed amministratori del territorio l’apprezzamento per il lavoro che si sta svolgendo a seguito dei danni dell’alluvione di maggio.

Da evidenziare in particolare anche l’ampia partecipazione di giornaliste e giornalisti al corso di formazione “No Women No Panel”, co-promosso con Rai per la sostenibilità ESG.

Infine, a nome di tutto lo staff del Piano, Lembi ringrazia “chi ha partecipato, con relazioni e racconti di azioni concrete, anche di altre città europee. Grazie per aver portato la propria testimonianza agli assessori regionali Vincenzo Colla e Barbara Lori e alla presidente Emma Petitti, amministratori, amministratrici, alle associazioni, alle figure tecniche, esperte ed esperti nelle varie materie trattate nei diversi appuntamenti, a partire da quelle interne a Città metropolitana e Comune di Bologna”.