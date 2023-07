Mancano poche ore all’arrivo a Castellarano, al Parco dei Popoli – splendido polmone verde da più di 15 ettari nel cuore della cittadina – della prima edizione del festival “Electronic BBQ”, con in consolle un dj d’eccezione: Benny Benassi. L’appuntamento è per domani, sabato 15 luglio.

“Siamo pronti ad accogliervi un volta ancora a Castellarano – commenta Giorgio Zanni, Sindaco di Castellarano e Presidente della Provincia di Reggio Emilia – tra le colline reggiane, dove nell’arena naturale di uno dei più parchi urbani più grandi e belli della Regione, il Parco dei Popoli, metteremo di nuovo in mostra quanto di più prezioso la nostra terra ha da offrire. Ci sarà il talento di uno dei Dj più famosi al mondo, Benny Benassi, reggianissimo, i sapori, lo sport e la voglia di stare insieme, costruire relazioni e sano divertimento. Per questo ringraziamo ProLoco Castellarano, tutti i volontari, le associazioni e tutti gli sponsor che stanno lavorando con noi ormai da mesi a questi bellissimi eventi.”

Sabato 15, dunque, è la data del debutto di Electronic BBQ, festival di musica & food ideato da Giorgio Zanni insieme a Benny Benassi, dj e produttore di fama mondiale. E proprio il dj reggiano terrà a battesimo questa prima edizione, che vede sul palco prima e dopo di lui alcuni giovani artisti già dal calibro nazionale. Insieme a Benny, infatti, si esibiranno Mazzz, Constantin, Nicht All Us, Hurricane B, Havoc & Lawn e CrazyD.

Non solo musica però, anche proposte culinarie di alto livello in arrivo da tutta Italia, con una selezione di food truck che proporranno le proprie specialità.

E ancora non è tutto. Oltre alla musica e ai sapori grande spazio anche per lo sport, con la Color Run, divertente e coloratissima corsa non competitiva aperta a tutti, i tornei di Beach Volley e Padel organizzati da Happy Time e “Handoff Playground”, torneo di basket 3v3 promosso da Castellarano Basketball e che vedrà squadre arrivare dalle provincia reggiana e modenese.

Il Parco dei Popoli si trova nel cuore di Castellarano. È possibile accedere al parco a piedi da tre ingressi: Piazza XX Luglio, via Coppi, viale della Pace. Castellarano è raggiungibile in bicicletta e a piedi tramite la Ciclovia del Secchia ER 13. Per chi volesse raggiungere l’evento in auto, sono disponibili diversi parcheggi in tutta la cittadina.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Castellarano o su www.electronicbbq.it