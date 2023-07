Più di due ore di concerto senza pause e senza cadute di ritmo quello che la coppia Nek e Francesco Renga con il loro “Insieme Tour” hanno portato in scena per il fortunato cartellone Sassuolo Grandi Eventi 2023.

Un concerto in un luogo inedito per questo tipo di manifestazioni ovvero il parco Vistarino di Sassuolo che per una notte si è trasformato (con successo) in una arena spettacoli.

Al pubblico dei grandi eventi la coppia non solo di artisti ma anche di amici (come loro stessi hanno voluto definirsi) è stata presentata una scaletta che ha praticamente fatto risuonare nell’aria cittadina tutti i loro maggiori successi.

Da “Fatti avanti amore” a “Favole” da “Angelo” a “Laura non c’è” presentando live anche il loro primo singolo che precede anche un progetto discografico in uscita dopo il tour ovvero “L’infinito più o meno”.

La formula è stata quella dello scambiarsi i brani l’uno con l’altro oppure interpretandone alcuni a due voci e possiamo tranquillamente dire visti i protagonisti della serata, che voci!

Quella di questa sera rappresentava una tappa speciale del tour per Filippo Neviani, essendo a tutti gli effetti la data di casa di fronte a un pubblico che per buona parte era composto anche da amici e familiari e avendo voluto dedicare il concerto all’amico Gabriele scomparso da pochi giorni.

Il nostro più celebre concittadino ha saputo fare gli onori di casa facendo sentire a casa anche il collega Renga che ha definito la serata “spettacolare”.

Se si considera che all’evento era legata anche una importante raccolta fondi a sostegno dell’associazione Luci di ComeTe una Onlus impegnata in progetti d’integrazione sociale, possiamo solo concludere con un bravi tutti.

Claudio Corrado

NEK RENGA 2023 1 di 10

Foto Moris Dallini per Sassuolo2000.it/Linearadio.com