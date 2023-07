Riapre a doppio senso di marcia martedì 18 luglio la strada provinciale 33 a Frassineti, dove si erano verificate fessurazioni dovute al cedimento della scarpata di valle lo scorso 2 maggio, all’inizio della fase di maltempo che ha interessato il territorio provinciale e regionale nelle scorse settimane.

Sulla strada provinciale era stato istituito un senso unico alternato con semaforo, che verrà rimosso a seguito della realizzazione di opere provvisionali eseguite dalla ditta Canovi costruzioni per un importo complessivo di 120mila euro, in attesa di un intervento di consolidamento definitivo della strada e del versante.

Il Presidente Braglia sottolinea che «A Modena sono 333 gli interventi urgenti da mettere in campo, con danni di oltre 52 milioni di euro che servono per la rimessa in funzione dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di questi, oltre 11 milioni servono per il ripristino delle strade provinciali con oltre 20 frane e dissesti che stanno interessando tutto l’appennino».

La rete viaria provinciale è stata particolarmente colpita dalle abbondanti piogge delle settimane scorse, in particolare sulla strada provinciale 3 Via Giardini in località “la Fontanina” e sulla strada provinciale 19 che collega Sassuolo a Prignano, in un tratto vicino al ponte del Pescale, dove si circola con transito ridotto a causa del cedimento del lato di valle della strada, mentre sulla strada provinciale 324 continua l’interruzione al transito tra Riolunato e Montecreto.

Disagi anche sulla provinciale 28 a Palagano, sulla 33 a Frassineti, sulla provinciale 31 in località Cà Matta, sulla provinciale 27 a Montese, sulla fondovalle Panaro (provinciale 4) a ponte Samone, sulla provinciale 25 a Zocca, sulla 21 nella zona di San Dalmazio, sulla sp 18 a Puianello, sulla provinciale 20 a Montegibbio e sulla provinciale 486 a Casola di Montefiorino.

Oltre ai danni del maltempo di maggio, la rete provinciale è stata interessata anche dall’evento meteo di giovedì 13 luglio, interessando particolarmente la strada provinciale 42 nel territorio di Lama Mocogno, con la caduta di rami in strada e provocando disagi anche sulla strada provinciale 31 in località Acquaria e nei territori di Sestola, Pavullo, Palagano, Montecreto, Montefiorino e Frassinoro.