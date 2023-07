Il Prof. Carlo Salvarani, Ordinario di Reumatologia presso il Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con interesse Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa di Unimore, è stato selezionato come destinatario del prestigioso ‘Charles Slocumb Award’ per il 2023. Questo riconoscimento internazionale è conferito dalla Mayo Clinic Philip Hench Society, un’organizzazione costituita per onorare Philip Hench, l’unico clinico che abbia mai vinto il premio Nobel per la Medicina per l’uso del cortisone nell’artrite reumatoide.

Il ‘Charles Slocumb Award’ è un premio di alto prestigio dedicato ai medici che hanno dimostrato straordinari contributi nel campo della Reumatologia in termini di Ricerca, educazione, amministrazione e iniziative umanitarie e che hanno avuto posizioni nella Mayo Clinic, celebre istituzione americana con cui il Prof. Salvarani collabora da anni e attualmente ha il ruolo di collaboratore di ricerca. Il premio prende il nome dal Dr. Charles Slocumb, un primario del reparto di Reumatologia alla Mayo Clinic e clinico-scientista che ha lavorato allo sviluppo del cortisone e molte altre iniziative.

Il Prof. Carlo Salvarani è il primo italiano a ricevere questo riconoscimento di grande rilievo. La cerimonia di premiazione si terrà nel corso dell’incontro annuale della Hench Society, che avrà luogo in novembre a San Diego, California, durante il convegno annuale dell’American Society of Rheumatology (ACR), il più grande evento di Reumatologia a livello globale con più di 15.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo.

“A nome mio personale e di tutto l’Ateneo – commenta il Rettore Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro – desidero esprimere il nostro profondo apprezzamento per l’importante riconoscimento ottenuto dal Prof. Carlo Salvarani. Questo premio evidenzia l’eccellenza del suo lavoro nel campo della reumatologia, e rappresenta un meritato tributo alla sua costante dedizione verso la ricerca e l’educazione”.

“Questo prestigioso premio – continua il Rettore – attesta ulteriormente il valore delle ricerche che conduciamo in un ambito così rilevante come quello delle patologie infiammatorie e reumatologiche.. Continueremo a lavorare con tenacia per mantenere la nostra Università all’avanguardia nel campo della ricerca medica, e mettere a disposizione dei nostri docenti, ricercatori, tecnici e studenti strutture sempre più qualificate.”

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo riconoscimento – dichiara la Direttrice generale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, Dott.ssa Cristina Marchesi – che premia la lunga carriera di impegno, studio e ricerca di Carlo Salvarani e riconosce, nel contempo, la qualità dell’equipe della Struttura di Reumatologia, nella quale, a fianco del professore, si sono formati nel tempo professionisti dotati di competenza elevata e grande dedizione ai pazienti”.

“Sono particolarmente orgoglioso di tale premio poiché rappresenta un importante riconoscimento alla mia carriera professionale medica e scientifica – commenta il Prof. Carlo Salvarani – nella quale ho sempre cercato di integrare nel miglior modo possibile la cura del paziente, la ricerca e l’educazione, che poi rappresentano i tre scudi del logo della Mayo Clinic. L’importanza di considerare prima di tutto le necessità del paziente, di integrare l’eccellenza con il rispetto, il lavoro di gruppo, e la passione della conoscenza priva di arroganza sono i principali insegnamenti che ho ricevuto in questi anni di collaborazione con la Mayo Clinic, valori che ho sempre cercato di trasferire a chi lavora con me, soprattutto ai più giovani. Voglio ringraziare i miei bravissimi collaboratori e specializzandi, Unimore, in particolar modo il Magnifico Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro e il Direttore del Dipartimento Chimomo, Prof. Ugo Consolo, gli Ospedali di Reggio Emilia e Modena dove ho trovato quello spirito di lavoro di squadra e quelle sinergie che permettono di raggiungere una attività clinica e di ricerca di eccellenza”.

Il Prof. Carlo Salvarani, nato nel 1954 a Reggio Emilia, è Ordinario di Reumatologia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Unimore. Ha iniziato la sua carriera come medico dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, ottenuta all’Università di Parma nel 1980. Dal 1997 al 2022 ha guidato le strutture di Reumatologia presso l’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia e poi presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena. La sua collaborazione con la Mayo Clinic, iniziata nel 1993, lo ha portato a svolgere importanti ruoli di ricerca e ad essere riconosciuto a livello internazionale.

Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui la nomina a “Edward W. Boland” Rheumatology Named Visiting Professor presso la Mayo Clinic nel 2017. Le sue pubblicazioni scientifiche sono estremamente influenti, con un H-index di 102, e le sue ricerche sono state citate più di 47.000 volte.

I suoi interessi scientifici includono principalmente le vasculiti e le spondiloartriti. Attualmente, è coinvolto in numerosi progetti di ricerca finanziati, per un totale di circa 2 milioni di euro, che mirano a sviluppare terapie innovative e biomarcatori diagnostici per una varietà di disturbi reumatici.