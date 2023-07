Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Dalla tarda serata aumento della nuvolosità sul settore settentrionale del territorio regionale con possibili temporali più probabili sulla parte nord-orientale della regione.

Temperature in ulteriore lieve aumento con persistenza di condizioni di disagio bioclimatico. Minime attorno a 25/26 gradi con punte anche superiori nei grandi centri urbani, di qualche grado inferiori nelle aree rurali. Massime attorno a 38/39 gradi sulle zone di pianura centro-orientali e fascia pedecollinare con possibili punte anche superiori in particolare sulla Romagna dove sono previsti venti di garbino. Temperature lievemente inferiori sulla pianura occidentale. Valori di 32/34 gradi sulla fascia costiera. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali in pianura, a regime di brezza sulla costa. Sud- occidentali con locali rinforzi sui rilievi. Mare poco mosso, localmente mosso al largo.