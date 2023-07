Da giovedì 20 luglio fino al 25 luglio sottoscrizioni aperte con prelazione sul posto per gli abbonati 2022/2023 e vendita libera nei posti non soggetti a prelazione. Dal 27 luglio inizierà la vendita libera su tutti i posti rimasti a disposizione.

MODALITA’ DI ACQUISTO:

ONLINE su ticket.sassuolocalcio.it Presso tutti i PUNTI VENDITA VIVATICKET (qui per scopri il punto vendita più vicino a te) Presso la biglietteria del MAPEI STADIUM e dello STADIO RICCI * Presso il SASSUOLO OFFICIAL STORE in Piazza Garibaldi a Sassuolo *

Confermati lo sconto fedeltà per i vecchi abbonati, così come la Tariffa Family in tutti i settori dello stadio e la promo Gruppo Ragazzi in Tribuna Sud.

Per tutti gli abbonati inoltre sarà garantito l’accesso anche agli eventuali turni casalinghi di Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 fino agli Ottavi di Finale compresi, Sconti speciali presso lo Store e nel corso della stagione saranno organizzate delle giornate dedicate presso il Mapei Football Center, il centro sportivo neroverde!

“Neroverdi siamo Noi”!

QUI tutte le info, i prezzi e le linee guida. SCARICA LA BROCHURE

*Giorni e orari di apertura indicati nella sezione dedicata e nella brochure