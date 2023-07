Uno degli appuntamenti più importanti della Fiera di luglio è sicuramente la Grigliata di domenica 23 luglio in Piazza della Bilancia. Si tratta di un importante appuntamento pensato e realizzato all’insegna della solidarietà, infatti il titolo completo dell’evento è “Grigliata di raccolta fondi per le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna”.

L’iniziativa è voluta e gestita dalle associazioni di volontariato e dai commercianti del paese che, a partire dalle ore 19,30, a suon di piatti succulenti e buona compagnia, trasformeranno per una sera piazza della Bilancia nel cuore della Fiera e in una magnifica tavolata solidale.

La serata sarà poi allietata, dalle ore 21,30, dalla musica allegra e ricca d’ironia del gruppo reggiano LE CAGNE PELOSE e le loro rock cover dialettali.

“Nei mesi scorsi – dichiara Luisa Zaccarelli, assessore con delega a cultura, eventi, volontariato e associazionismo – sono arrivate dalle associazioni molte richieste di poter dare un aiuto concreto alla Romagna, abbiamo pensato che potevano riunirsi tutte insieme per questa cena e dare anche un significato etico e di valore ad un momento come la Fiera sempre molto partecipato dai campogallianesi. Associazioni e commercianti si sono riuniti col grande contributo dei nostri grigliatori che già in passato hanno consentito ottimi risultati”.

Le prenotazioni sono obbligatorie e si possono effettuare presso: Cristian Pignatti Acconciature 331.9973832 oppure Office Point di Nives Rinaldi 338.9976077.