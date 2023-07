Incendio dei contattori elettrici nello scantinato di una palazzina di sei piani di proprietà ACER in via Folloni 20 a Reggio Emilia. E’ successo oggi all’ora di pranzo. Il fumo ha invaso i vani scala dello stesso civico 20 e del civico 22. All’arrivo dei Vigili del fuoco diverse persone, anziani disabili e bambini, chiedevano aiuto dalle finestre e dai balconi.

Iniziava l’evacuazione dello stabile con utilizzo dell’autoscala in dotazione al Comando, nel frattempo l’incendio veniva estinto. Controllati i vani scale e i vani ascensore per scongiurare la possibilità di persone intrappolate dal fumo. Allestito un Punto Medico Avanzato dal 118 per le numerose persone soccorse.

Una volta fatto defluire il fumo si procedeva ad evacuare l’intero palazzo da tutti gli occupanti ed in particolare si accompagnavano con carrozzine le persone anziane. Ventidue le persone sotto controllo sanitario, di cui 6 trasportate in ospedale a Reggio Emilia: due bambine di 7 e 10 anni, un’anziana di 85, un 43enne ed una 48enne in codice di media gravità ed un’altra anziana 75enne in codice uno.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco con diverse squadre e personale del 118 con tre ambulanze ed automedica, la Polizia e i tecnici dell’ENEL.