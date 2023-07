“Estate a Vignola”, ogni venerdì sera di luglio, riempie il centro della città di visitatori e residenti. Venerdì 21 luglio sono in programma visite ai monumenti, uno spettacolo in piazza dei Contrari, artisti di strada, laboratori per bambini, bar e ristoranti aperti e un cielo di luci accese.

Alle ore 21.00, in piazza dei Contrari, per il cartellone di Etra Festival, va in scena “Lumia, fire theater”, uno spettacolo che mescola il teatro con la danza e la manipolazione delle fiamme per raccontare il gioco innato che l’essere umano tende ad intrattenere con il fuoco. Uno spettacolo visionario tra musica, danza, “magie” con il fuoco insieme al protagonista Lumi il Drago Bianco interpretato da Antonio Bonura. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

In occasione di “Estate a Vignola”, l’Amministrazione comunale ha deciso di tornare ad aprire alle visite di cittadini e turisti Villa Tosi-Bellucci, la sede del Comune di Vignola. La villa ottocentesca, progetto dell’architetto Giuseppe Maria Soli con gli affreschi di Pietro Minghelli, sarà aperta i venerdì sera del mese di luglio. Venerdì 21 luglio la visita è programmata per le ore 20.30. Ad accompagnare gli interessati sarà la sindaca del Comune di Vignola Emilia Muratori. I volontari della Consorteria faranno visitare l’acetaia comunale che si trova nell’altana della villa. La visita è gratuita, ma occorre prenotare entro mezzogiorno di venerdì via mail all’indirizzo segreteriasindaco@comune.vignola.mo.it.

Visitabili anche le mostre allestite a Palazzo Barozzi e alla Galleria Decò dedicate al grande architetto Jacopo Barozzi “Il Vignola” in occasione dei 450 anni dalla morte. Per visitare Palazzo Barozzi occorre prenotare via mail all’indirizzo palazzo.barozzi@gmail.com.

In piscina, musica techno dal vivo: alle 19.00 suonerà Belt, alle 21.00 Gil, entrambi componenti del collettivo bolognese Snouts.

Alle ore 21.00, presso la libreria Castello di Carta, in via Belloi, è in programma “Una sera… di storie”, incontro dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, a cura di Sara Trabusi.

Dalle ore 19.00, in Centro storico, in via Soli, il Ceas Valle del Panaro organizza un laboratorio gratuito per bambini dai 5 agli 11 anni dal titolo “Giocolieri fai da te”.