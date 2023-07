Nell’ambito del raduno pre-mondiale delle Nazionali Italiane di Bowling maschile e femminile si è sviluppata una simpatica e socializzante serata di sport e inclusione presso il Central Perk Bowling di Scandiano. A nove giocatori azzurri ed altrettante giocatrici azzurre si sono uniti 10 amministratori locali del territorio.

Al Sindaco di Carpineti Tiziano Borghi è toccato il ruolo di coordinatore delle operazioni di sorteggio per comporre le squadre e successivamente quello di giudice unico di una competizione inclusiva senza eguali.

Nove tris di giocatori si sono sfidati contemporaneamente su altrettante piste con la “formula Backer” delle competizioni a squadre, ossia con i giocatori impegnati a tiri alterni e consecutivi. Ne è scaturita una simpaticissima serata che ha visto ogni Sindaco o Assessore rappresentare il proprio comune di appartenenza affiancato da due specialisti sordi del bowling. Un evento che si è concluso con la finalissima fra le due terne che hanno ottenuto il miglior risultato nella gara preliminare. A sfidarsi per il primo gradino del podio si sono trovati di fronte Castellarano, al fianco del cui sindaco Giorgio Zanni erano schierati Marco Mottaran di Verona e Inna Valeriyivna da Genova, e Castelnovo ne Monti rappresentato dal sindaco Enrico Bini e da Paolo Felici di San Marino e Nina Mikheeva da Savona. La finale si è risolta solo all’ultimo frame con Castelnovo ne’ Monti che ha prevalso per 166 a 160. Fra le squadre in gara c’erano anche i comuni di Baiso con il consigliere Andrea Barozzi, Albinea con il sindaco Nico Giberti, Vetto con il Sindaco Fabio Ruffini, Viano con il Sindaco Nello Borghi, Scandiano con l’Assessore Elisabetta Leonardi e Quattro Castella con il Sindaco Alberto Olmi. A rappresentare la Regione Emilia-Romagna ed il progetto Sport Valley, da cui scaturiscono i raduni dello sport dei sordi presso il Centro Tecnico Federale FSSI di Castelnovo ne Monti, c’era anche Giammaria Manghi al quale il sorteggio ha assegnato come compagni di squadra Annunziata Imposimato da Torino e Andrea Gambarelli da Reggio Emilia. La serata di sport si è conclusa con la cerimonia di premiazione alla quale è intervenuta la direttrice tecnica del settore bowling della Federazione Sport Sordi Loretta Ciotti ed a seguire con una conviviale cena al Circolo dei Colli di San Ruffino presieduto da Giorgio Rossi. Ad aiutare amministratori locali e giocatori sordi in un dialogo prima più tecnico e poi più amichevole, si è prestata Tiziana Santoro, interprete della lingua italiana dei segni dell’ Ente Nazionale Sordi, mentre a spiegare a tutti le modalità della formula di gioco adottata è intervenuta Alessandra Morra, allenatrice della Nazionale Femminile Sorde ed attuale giocatrice N.1 del ranking federale assoluto italiano.

Al termine del raduno di Scandiano le squadre Nazionali di Bowling sordi si trasferiranno a Monaco di Baviera per le gare dei Campionati Mondiali ICSD.