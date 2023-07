Il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, insieme a Lapam Castelfranco Emilia, Confesercenti Modena, Confcommercio Modena, Confagricoltura, CIA Castelfranco Emilia, Associazione Agricoltori, Coldiretti e Confindustria Emilia, ha avviato in questi giorni una serie di visite presso le aziende del territorio. Visite partite, insieme a Coldiretti, da alcune aziende agricole colpite dal maltempo del 3 luglio, per raccogliere informazioni di carattere generale, esigenze e bisogni, anche alla luce delle gravi situazioni provocate dall’ondata di maltempo del 3 luglio scorso.

“Ritengo che una maggiore conoscenza del sistema “eccellenze territoriali”, costituito anche da tante piccole e medie imprese, tessuto identitario del nostro paese, costituisca un elemento propulsivo per un’amministrazione sempre più consapevole e adeguata al proprio sistema produttivo ed economico” – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Gargano.

“Vorrei anche ricordare – ha aggiunto il Sindaco Gargano – che questo sistema d’eccellenza del nostro territorio è stato profondamente colpito dal maltempo e che necessita di essere accompagnato nella ricostruzione/ripresa, affinché i cittadini, le imprese e tutti coloro che hanno subito dei danni possano avere risposta dagli Enti, come dal Governo. In seguito agli eventi meteo del 3 luglio ci sono danni stimati dalla ricognizione avviata dall’Amministrazione per oltre 12 milioni di euro, un numero che dà una misura chiara ed esaustiva delle difficoltà che il territorio sta vivendo. In agricoltura abbiamo situazioni di perdita del 100% del raccolto, con una media del 60 – 70%, sia nell’ ambito della frutticoltura che dei campi seminati. Anche la stagione 2024 è seriamente compromessa. Danni che si estendono anche al patrimonio pubblico, ai privati e alle imprese”.

Questo tour proseguirá con la collaborazione delle Associazioni di Categoria nelle prossime settimane e mesi. “L’intento – conclude il Sindaco Gargano – è di andare ovunque venga invitato, visitando anche le piccole aziende a conduzione famigliare, che costituiscono la base identitaria del tessuto produttivo del nostro territorio, che tutto il mondo ci invidia. Piccole Aziende con la grande qualità produttiva che fanno grande la nostra Città e contribuiscono a far conoscere il nome Castelfranco Emilia in tutto il mondo”.