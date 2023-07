Il Comando Compagnia dei Carabinieri di Modena, in questi giorni d’estate, nell’ambito delle attività di prevenzione generale, ha disposto un incremento dei servizi di controllo del territorio nelle piazze cittadine modenesi, in particolar modo in Piazza Matteotti, al fine di contrastare situazioni di insicurezza urbana e degrado, che in quest’ultimo periodo hanno talvolta il centro cittadino.

Nell’ambito dei suddetti servizi, svolti nell’arco serale, una pattuglia dell’Arma dislocata nei pressi della suddetta piazza, è dedicata all’individuazione e controllo di persone sospette che gravitano nelle zone interessate dalla “movida” cittadina, prevenendo e contrastando i reati contro la persona, specialmente nei confronti di minorenni.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle attività coordinate dalla Prefettura di Modena, in attuazione del Patto per Modena Sicura.