Nella giornata di oggi sono iniziati gli attesi lavori per sistemare una frana lungo la Statale 63, tra Castelnovo Monti e la località Terminaccio, che nelle scorse settimane avevano causato rallentamenti e code in particolare nei fine settimana.

Afferma l’Assessore ai Lavori pubblici, Giorgio Severi: “Attraverso una costante interlocuzione con Anas, finalmente arriviamo alla riparazione di questo tratto stradale che aveva causato problemi: è stata individuata un’azienda dell’appennino che entro domani dovrebbe concludere la riparazione. Quella in via di realizzazione è una soluzione-tampone che consentirà comunque di transitare con doppio senso di marcia rispetto al senso unico alternato attualmente in vigore, poi più avanti sarà condotto un intervento risolutivo che prevede la posa di alcuni micro-pali di sostegno, visto che quel punto è già stato colpito da smottamenti in diverse altre occasioni e le altre soluzioni provate non hanno retto”.