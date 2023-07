Sono stati un centinaio gli interventi condotti dai Vigili del Fuoco di Modena per il forte temporale che ha colpito la provincia di Modena nel pomeriggio di ieri. In particolare alberi caduti, pali della luce abbattuti e alcuni allagamenti in particolare nella zona di Novi, Mirandola, Concordia e Finale Emilia. Qualche intervento è stato effettuato anche nella mattinata di oggi.

Sono state impiegate tutte le squadre del comando compresi i distaccamenti volontari con il supporto dei mezzi aerei disponibili, potenziando in serata il servizio.

Alcune foto delle attività condotte dai distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco di Finale Emilia e Frassinoro.