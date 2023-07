Mercoledì 26 luglio, alle ore 21, in piazza Roma a Castelvetro, concerto jazz della PMI-Big Band, appuntamento estivo dell’evento primaverile “Levizzano in Brass” coordinato da Christian Rebecchi.

La Big Band nasce come progetto didattico di alta qualificazione del Professional music Istitute (PMI), scuola di musica fondata nel 2012 da Chicco Montisano con uno staff-docenti di oltre 30 musicisti. Il concerto di Castelvetro spazierà all’interno dei brani composti appositamente per questa formazione caratterizzata da una sezione ritmica con basso, batteria, pianoforte e chitarra, a cui si aggiunge la sezione fiati composta da 4 trombe, 4 tromboni e 5 sax.

La PMI Big Band propone un concerto all’insegna della musica di qualità in cui vengono proposti brani che hanno fatto la storia del jazz, con arrangiamenti intramontabili che è sempre un piacere riascoltare, soprattutto in organici così corposi ormai rari da sentire. Il repertorio ripercorre le varie evoluzioni che la musica per “big band” ha avuto nel corso della storia dai primi del ’900 ad oggi: da brani storici come “Take the a train” di Duke Ellington o altri di Counte Basie, fino ad arrivare a brani quasi funky come “Not Yet” di Michel Camillo.