L’appuntamento estivo con i tricolori del lifesaving in piscina si svolge in 5 giornate con le prime riservate alle categorie Ragazzi e Esordienti A con presenze che ogni anno aumentano, visti i 947 atleti di 86 società iscritti per le categorie ragazzi, junior, cadetti e senior e 286 esordienti di 41 società.

Strepitoso inizio con la categoria Ragazzi ai Campionati italiani di Salvamento per Maranello Nuoto che centra 14 medaglie e il secondo posto in classifica generale (304 punti) della cat. Ragazzi superata solo dalle Rane Rosse (335 p.).

Protagonisti di un gruppo affiatato e compatto: Nicole Carzacchi con 3 ori che arrivano vincendo 100 manichino pinne, 200 superlifesaver e 200 ostacoli, specialità nella quale stabilisce il nuovo record italiano di categoria e 1 argento nei 100 torpedo. Sul gradino più basso del podio trova posto Sofia Ingrami che precede, ed esclude dalle medaglie, la sorella Francesca. Il secondo bronzo sul podio dei 200 superlifesaver con la compagna e la laziale Cianfrocca.

Staffette femminili superlative. Apre l’argento della 4×50 ostacoli con Carzacchi, le sorelle Ingrami e Giorgia Biondi poi ci si esalta con 3 ori. Vittoria e titolo nella 4×25 manichino con l’inserimento di Sara Soli, la 4×50 mista con l’inserimento di Margherita Schneider e la 4×50 pool lifesaver di nuovo con Biondi Ingrami, Ingrami e Carzacchi.

Al maschile fa invece tutto Riccardo Bartolacelli. Per lui 4 medaglie. Bronzo nei 200 con ostacoli, argento nei 100 percorso misto battuto solo dal romano Petracca, quindi ancora bronzo nei 50 trasporto manichino e infine argento nei 200 superlifesaver vinti di nuovo da Petracca.

La seconda parte vede in vasca le categorie junior cadetti e senior.