Sabato 29 luglio 2023, dopo tre anni di attesa a causa della pandemia, avrà luogo l’attesa inaugurazione del “Monumento ai Partigiani” al Passo della Croce Arcana. Questa “Pietra della Memoria”, in ricordo della Resistenza, avrà gli onori che merita in quanto posta in un luogo di significative vicende storiche che hanno coinvolto l’Appennino tra Modena, Bologna e Lucca.

La cerimonia vedrà il confluire al Passo della Croce Arcana, tra i comuni di Fanano (MO) e Abetone Cutigliano (PT), tre geo esplorazioni (trekking) che prenderanno il via, quasi in contemporanea a partire dalle 8.30, da Capanno Tassoni, Fanano (Mo), da Vidiciatico, Lizzano in Belvedere (Bo) e da Doganaccia, Abetone Cutigliano (PT).

L’arrivo alle 11 al Passo della Croce Arcana darà il via all’inizio dell’inaugurazione a cui seguiranno iniziative che si svilupperanno fino al primo pomeriggio.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono fruibili dal sito www.anpimodena.it

L’inaugurazione è stata inserita nella programmazione di “TERRA LIBERA MEMORIA DI TUTTI”, progetto nato da collaborazioni radicate sul territorio che hanno ideato una proposta multi disciplinare sulla Lotta di Liberazione, avviato lo scorso 25 aprile e che proseguirà fino ad Ottobre. Il programma è incentrato su fatti, protagonisti e luoghi del nostro Appennino, e del Frignano in particolare, teatro di vicende storiche cruciali per la storia delle nostre comunità e dell’Italia, in una combinazione di trekking, musica, giochi, storia e storie nei luoghi dell’Appennino e della Linea Gotica. Il progetto ha il Comitato Provinciale ANPI come capofila insieme alle sezioni ANPI locali ed è coprodotto dalla GMI Sezione di Modena, dall’Istituto Storico di Modena con la collaborazione dell’Associazione per la storia orale, l’Associazione Linea Gotica, la sezione modenese del CAI, e Ludo Labo. Gode inoltre del patrocinio della Provincia di Modena.