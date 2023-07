Prosegue la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” con il terzo appuntamento che si terrà Domenica 30 luglio 2023, alle ore 17, presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, a Sant’Andrea Pelago di Pievepelago.

Il trio protagonista sarà quello formato da Giovanni Mareggini – flauto, Giovanni Picciati – clarinetto e Claudio Piastra – chitarra ed il programma del concerto, “Crescendo con anima”, sarà un particolarissimo viaggio all’insegna delle trascrizioni e composizioni originali più significative per questo particolarissimo trio.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

PROTAGONISTI DEL CONCERTO DI DOMENICA PROSSIMA

Giovanni Mareggini

Allievo di Sergio Ruscitti, si è poi perfezionato con Conrad Klemm e Peter Lukas Graf. Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il Bonci di Cesena e il Premio Yamaha di Stresa, ha collaborato con numerose orchestre per poi intraprendere la carriera cameristica e solistica. Tra le prime e più significative esperienze, da ricordare l’attività concertistica e discografica con l’Accademia Ensemble, quartetto di flauti, e la collaborazione con l’Ensemble Musica-Realtà. Di particolare rilevanza l’attività svolta con l’Icarus Ensemble, di cui è uno dei fondatori, che lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri e festival italiani ed internazionali in ensemble e come solista. Tra gli altri: Teatro alla Scala, Fenice di Venezia, Regio di Torino, Comunale di Bologna, Guanajuato (Mex), Centro International de Las Artes di Città del Messico, Musikhochschule di Monaco, Buenos Aires-Teatro Colon e Rosario, Zagabria-Biennale Internazionale ed altri. Ha eseguito prime assolute di molti tra i più importanti compositori contemporanei, tra i quali ricordiamo: Bussotti, Manzoni, Donatoni, Morricone, Sciarrino, Levinas, Hurel, Goebbels, Clementi, Guarnieri, Solbiati, Romitelli, Fedele, Sani, Paris, Trigos, Nova, Casale, Yamamoto, Derbez. Ha suonato in duo con G. Gaslini, padre del jazz italiano (che gli ha dedicato numerose composizioni), con Jan Anderson, leader dei Jethro Tull, con Kumi Uchimoto, Davide Burani, Giampaolo Bandini, Simone Beneventi. In Italia ha al proprio attivo collaborazioni con artisti come Paola Gassman, Maddalena Crippa, Corrado Tedeschi, Amanda Sandrelli, Giovanni Lindo Ferretti, Enzo Iachetti, Claudia Kohl e con cantanti come Lucio Dalla ed Ivana Spagna, scrittori e giornalisti come Paolo Nori, Gad Lerner, Vivian Lamarque. Ha tenuto Master per l’Associazione flautisti Montenegro a Podgorica e per l’università di Nagoya (JP) per Yamaha e Muramatsu. Ha inciso per Ricordi, RivoAlto, Stradivarius, TGE, BottegaDiscantica, Rai Eri, Dynamic, Velut Luna, LimenMusic. È stato invitato dall’Orchestra Sinfonica di Guanajuato (Mex) con Kumi Uchimoto come artista ospite per eseguire il doppio concerto per flauto pianoforte e orchestra di Georgina Derbez, commissionato dall’Orchestra per il 60° anno di attività. Per Expo 2015, Cina e Brasile lo hanno invitato a tenere concerti dei più importanti compositori delle due nazioni. È Docente di Prassi esecutiva e repertorio flautistico ai corsi AFAM dell’ISSM “A. Peri-C. Merulo” di Reggio Emilia insieme ad Andrea Manco. Ha pubblicato studi e ricerche per Ed. Paoline, Dehoniane, Ed. Carrara e Ed S. Lorenzo.

Giovanni Picciati

Nato nel 1965, si diploma in clarinetto nel 1983 presso l’Istituto Musicale Pareggiato “A. Peri” di Reggio Emilia sotto la guida del M° Gaspare Tirincanti con il massimo dei voti e la lode. Nel 1984 si classifica primo al concorso Internazionale di Stresa in duo clarinetto e pianoforte e vince il concorso presso l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma dove rimane fino al 1985. Dal 1986 al 2002 è primo clarinetto solista dell’Orchestra della Fondazione “Arturo Toscanini” di Parma. Dal 2002 al 2006 primo clarinetto della “Filarmonica Toscanini” e dal 2006 al 2007 primo clarinetto della Symphonica D’Italia, orchestra del M° Lorin Maazel. Invitato come primo clarinetto dall’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’Orchestra dell’Arena di Verona e l’Orchestra del Teatro e Filarmonica della Scala, ha suonato con direttori come Pretre, Inbal, DeBurgos, Rostropovich, Mehta, Sinopoli, Temirkanov, Giulini, Berio, Muti, Gatti, Chung, Maazel e Barenboim che lo hanno portato a tenere concerti nelle città più importanti d’Europa, Stati Uniti, Giappone e Cina. Svolge un’intensa attività cameristica e solistica e, in ambito didattico, tiene numerose masterclass di perfezionamento strumentale. Dal 1986 è docente di Clarinetto presso l’ISSM “A. Peri – C. Merulo” di Reggio Emilia.

Claudio Piastra “in assoluto una delle più interessanti registrazioni dedicate a Schubert, un cd da non perdere” questa la motivazione del prestigioso “Globe” dell’American Records Guide per uno dei suoi CD.

Claudio Piastra

Dopo la prima registrazione integrale in sovraincisione dei 24 Preludi e Fughe per due chitarre di Castelnuovo Tedesco, ha pubblicato una ventina di CD, spesso segnalati dalla critica in maniera entusiasta per: Fonit Cetra, Europa Musica, Koch International, Mondo Musica, Warner Fonit, Tempus, Le Chant de Linos, Halidon. È attivo, inoltre, nel campo editoriale con 45 volumi di cui è stato revisore e curatore per Carish, Mnemes, Suvini Zerboni, Berbén e Dantone.

Nato a Parma, Claudio ha tenuto importanti concerti in festival e rassegne internazionali in tutto il mondo, sia come solista che collaborando con orchestre e direttori fra cui: la Grande Orchestra di Stato di San Pietroburgo, la Filarmonica di Bruch, la Mettensis Simphony Orchestra, I Solisti del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Sinfonica A. Toscanini, l’Orchestra del Teatro Regio di Parma, il National Academic Great Opera Theatre della Bielorussia, la MAV Orchestra di Budapest, la Filarmonica di Batumi, J. M. Rodilla, C. Scimone, G. Neuhold, P. Csaba, A. Smirnov, P. Borgonovo, M. Santorsola, P. Guarino, A. Galanov A. Smirnov, A.Campori, L. Zechner, H. Soudant, C.F. Farncombe, David Mukeria. Vanta inoltre importanti collaborazioni nella musica da camera e, fra gli altri, si è esibito con: Ilya Grubert, Georges Kiss, Alirio Diaz, St. Petersburg Quartet, Candida Thompson, Vincenzo Balzani, Quartetto Viotti, Dima Ferschmann, David Watkins, Vladimir Mikulka, Gregor Horsh, Franco Mezzena. Numerose sono le sue partecipazioni a programmi televisivi e altrettanto frequente è la sua presenza in trasmissioni radiofoniche che spesso gli hanno dedicato programmi monografici.

Titolare di cattedra presso l’ISSM “A. Peri” di Reggio Emilia, tiene regolarmente Master di perfezionamento in Italia e all’estero. Dal 2010 è direttore artistico-musicale dell’Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere (Bergamo), del Festival Onde Musicali sul Lago d’Iseo e della Rassegna “A Tu per Tu” presso la Rocca di Sala Baganza (Parma).

LA RASSEGNA

La XXI edizione della rassegna “Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni di Fiumalbo, Montecreto, Pievepelago e Riolunato, con il contributo della Regione Emilia-Romagna ed il patrocinio della Provincia di Modena, in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo in Fiumalbo, l’Accademia “Lo Scoltenna” e Fiumalbo Città d’Arte.

La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali dell’Appennino modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.

Il calendario di quest’anno è ricco di varietà e proseguirà con un’altra serata dedicata ad un trio strumentale (flauto, violino e violoncello il 06 agosto a Fiumalbo) e due serate dedicate a duo strumentali (duo di violino e arpa l’11 agosto a Fiumalbo e duo di oboe/corno inglese con clavicembalo il 14 agosto a Montecreto).

Anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti dedicati al repertorio vocale (soprano, violoncello e arpa il 09 agosto a Pievepelago; pianoforte e voce narrante il 13 agosto a Fiumalbo; mezzosoprano e harmonium il 15 agosto a Riolunato e coro ed arpa il 18 agosto sempre a Riolunato).