I Carabinieri della Stazione di Zola Predosa hanno arrestato un 30enne italiano, con precedenti di polizia, accusato di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti. E’ successo alle ore 08:00 del 27 luglio, quando i Carabinieri si sono presentati a casa del soggetto mettendolo a conoscenza che a seguito di un’attività investigativa, dovevano perquisirgli l’abitazione. Il soggetto, inizialmente, ha opposto resistenza, impedendo ai Carabinieri lo svolgimento delle operazioni che sono state fatte comunque qualche ora dopo.

La perquisizione domiciliare avviata dai Carabinieri a casa del soggetto, ha consentito di trovare un’ottantina di grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, 37 piantine di marijuana, le attrezzature e i fertilizzanti adatti alla coltivazione del vegetale, nonché una bilancina di precisione. Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il soggetto arrestato dai Carabinieri è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di essere tradotto presso le aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo.