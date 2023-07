La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un 22enne italiano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata del 27 luglio, un equipaggio della Polizia Stradale con autovettura con colori di serie, impegnata in servizi di repressione reati in ambito autostradale, appositamente previsti per l’esodo estivo, transitando sull’autostrada A1 tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud, direzione Sud, ha intercettato e sottoposto a controllo una autovettura condotta da un cittadino italiano residente a Bologna.

Il controllo sommario a bordo della vettura ha permesso di rinvenire, occultati sotto il seggiolino di guida, nr. 4 panetti di sostanza stupefacente risultata poi essere, a seguito di prova narcotest, cocaina per un peso complessivo di oltre un chilogrammo.

D’intesa con il personale della Squadra Mobile di Bologna, gli operatori procedevano pertanto a perquisizione locale presso il domicilio ubicato nel bolognese, che permetteva il rinvenimento di ulteriori gr. 43 di sostanza stupefacente tipo hashish, 2.400 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle singole dosi (bilancino di precisione e cellophane per confezionare gli involucri)

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato.