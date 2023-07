Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Modena, di un 51enne, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I fatti risalgono alla nottata del 3 luglio scorso, quando la persona era stata fermata alla guida della sua autovettura, nel corso di uno dei servizi effettuati dall’Arma nelle strade del centro abitato di Vignola.

Nella circostanza, la progressione con andatura incerta dell’autovettura era stato, per gli operanti, un chiaro segnale dello stato psicofisico in cui si trovava il suo conducente, condizioni che sono state poi confermate dall’esito delle analisi recentemente pervenute, che hanno accertato l’elevatissimo tasso alcolemico dell’autista. Il veicolo è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

Tali servizi, finalizzati alla prevenzione e contrasto dell’illegalità nei luoghi più frequentati dalle persone sono predisposti ed incrementati dall’Arma dei Carabinieri della provincia di Modena, specie nel periodo estivo, per garantire la serena e sicura fruibilità degli spazi pubblici cittadini.