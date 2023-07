Sabato scorso 29 luglio, due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno presidiato la zona della Stazione Ferroviaria “Storica” di Reggio Emilia, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità. Al termine del servizio sono state controllate 31 persone e 8 veicoli.

In mattinata, durante il suddetto controllo, veniva fermato e identificato un 27enne originario del Marocco, che a seguito nei necessari accertamenti risultava non in regola con le norme del soggiorno, e pertanto veniva invitato a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la propria posizione. Il giovane veniva anche trovato in possesso di un pezzo solido di colore marrone di sostanza presumibilmente stupefacente, del peso complessivo di 2.55 grammi netti, che al termine dei necessari accertamenti risultava essere hashish, pertanto veniva sanzionato e segnalato alla locale Prefettura.